Гололед в Керчи: как работают коммунальщики

Этой ночью сотрудники ГИБДД просили помощи у коммунальщиков. Гололед стал препятствием для дальнобойщиков.
Зима в прошлом году пыталась ворваться в Керчь снежными осадками. Только вчера «холодная миссия» сезона запорошила город. На дорогах была гололедица.
Этим утром автомобилисты ездили с большой осторожностью. Некоторые районы Керчи оставили со скользкой дорогой. Однако эту ситуацию уже исправили.
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Начальник керченского управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ сообщил журналистам КерчьИНФО, что в ночь с 14 на 15 января поступил звонок от сотрудников ГИБДД:
«Ночью фуры не смогли подняться по улице Чкалова. Туда были направлены наши службы. Дорогу посыпали песчано солевой смесью».
Также, он отметил, что дорогу по всем районам будут посыпать и будущей ночью. Это касается и тротуаров.
Сейчас ситуация на дорогах стабильная во всех районах города.
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