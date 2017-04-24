Голосование в Керчи: что нужно реконструировать?

Руководство Керчи намеренно в 2017 году реконструировать одну из общественных зон города. На сайте горсовета открыто голосование. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сегодня в муниципалитете идет планомерная работа по созданию комфортного общественного пространства в городе.
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«Для городских властей важно услышать мнение каждого керчанина, какую из общественных зон в первую очередь нужно реконструировать в 2017 году», — идёт речь в сообщении.
На выбор представлены три зоны: «Черепашка», ул. Ленина, Молодёжный парк (район «Аршинцево»).
На сайте горсовета размещено открытое голосование, в котором каждый может высказать свое мнение, проголосовав за тот или иной объект.
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