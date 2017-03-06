Google Maps подробно освещает строительство трассы «Таврида»

Теперь с помощью приложения Google Maps активные наблюдатели за строительством федеральной трассы «Таврида» могут отслеживать все рабочие процессы в онлайн режиме.

На картографическом ресурсе Google отмечены основные элементы проекта будущей главной дороги Крыма. Все обновления появляются по факту появления в открытом доступе официальной информации, в частности фото и видео о строительных работах на трассе.

На созданной карте Google отчётливо видно, что возведение федеральной трассы идет параллельно на нескольких строительных площадках. Чтобы было удобно отслеживать разноплановые процессы строительства трассы, известные места проведения работ на карте обозначаются определёнными цветами и метками.

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На данный момент на карте поисковой системы Google подробно освещают: примерный ход работ по автомобильным подходам, также выделена маркерами проектировочная территория под строительство будущих железнодорожных подъездов. Обозначены места нахождения рабочих площадок. Можно увидеть также автодорожную и железнодорожную мостовые части, выделенные зоны отчуждения и территорию съезда в Керчь.

Напомним,что будущая трасса «Таврида» станет главной транспортной артерией, которая свяжет полуостров с материком. Дорожное полотно пройдёт от Керчи до Севастополя в обход Симферополя. Строящаяся дорога А150 — «Таврида» будет частью уже существующей автомагистрали E 97. Общая протяженность скоростной трассы составит 260 километров.



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