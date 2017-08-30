Google назвал мост «Керченским»

На сервисе Google Maps появился Керченский мост. Пока только со стороны Тамани.

Картографический сервис Google Maps включил в свой состав Керченский мост. Несмотря на уверенность многих скептиков в том, что это событие вряд ли случиться до окончания процесса стройки, разработчики сервиса все же включили стратегический объект в состав карт.

Транспортный переход через Керченский пролив на Google Maps имеет 2 названия: «Керченский мост» и «Крымский мост». Пока объект можно наблюдать только со стороны Таманского полуострова, откуда «Стройка века» доходит до острова Тузла.

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Важно отметить, что, судя по отзывам и комментариям пользователей, большинство людей хотят, чтобы у транспортного перехода, соединяющего полуостров и материк, осталось название «Керченский мост».

Причина, по которой Керченский мост не обозначен со стороны полуострова Крым, остается загадкой.

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