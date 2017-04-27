Google снимает санкции с Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала мировое соглашение с корпорацией Google. Это говорит о том, что в скором времени, на территории Крыма перестанут действовать ограничения вышеупомянутой корпорации, передаёт пресс-служба ФАС.
25 апреля между ФАС и корпорацией Google было подписано мировое соглашения. антимонопольная служба, в свою очередь прекратила административное производство в отношении корпорации Google за неисполнение предписаний службы.
Читайте: Афиша мероприятий Керчи 27 апреля — 1 мая
А Google, согласно условиям мирового соглашения, оплатит назначенные штрафы и снимет санкции с крымчан.
«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google, – прокомментировали в пресс-службе ФАС «Известиям».
Если этого не случится, последует прямое понуждение через суд.
Напомним, Из-за санкций крымчанам был закрыт доступ к программам из магазина приложений Google Play market (как платным, так и бесплатным) для устройств на операционной системе Android, заблокирована загрузка приложений из магазина App Store американской компании Apple, заблокированы аккаунты разработчиков мобильных приложений Google Play и запрещен доступ к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: