Google снимает санкции с Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала мировое соглашение с корпорацией Google. Это говорит о том, что в скором времени, на территории Крыма перестанут действовать ограничения вышеупомянутой корпорации, передаёт пресс-служба ФАС.

25 апреля между ФАС и корпорацией Google было подписано мировое соглашения. антимонопольная служба, в свою очередь прекратила административное производство в отношении корпорации Google за неисполнение предписаний службы.

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А Google, согласно условиям мирового соглашения, оплатит назначенные штрафы и снимет санкции с крымчан.

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google, – прокомментировали в пресс-службе ФАС «Известиям».

Если этого не случится, последует прямое понуждение через суд.

Напомним, Из-за санкций крымчанам был закрыт доступ к программам из магазина приложений Google Play market (как платным, так и бесплатным) для устройств на операционной системе Android, заблокирована загрузка приложений из магазина App Store американской компании Apple, заблокированы аккаунты разработчиков мобильных приложений Google Play и запрещен доступ к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics.

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