Гора Митридат стала смотровой площадкой для желающих увидеть транспортировку арок Керченского моста

Строительство транспортного перехода, который соединит полуостров Крым и материковую Россию, — событие поистине грандиозное. Понаблюдать за одним из важнейших этапов стройки — транспортировкой арок – собрались десятки зрителей.
Процесс строительства Керченского моста берет свое начало в феврале 2016 года. Тогда проект возведения величественной конструкции только-только прошел государственную экспертизу.
На сегодняшний день со стартового момента стройки прошло 1, 5 года. Выполнение работ по авто- и железнодорожным переходам Керченского моста оценивается в 55%.
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Сегодня процесс строительства подошел к одному из важнейших рубежей –установке арок моста. Вся страна с замиранием ожидает ключевого момента – начала транспортировки арок.
Понаблюдать за историческим моментом на керченской горе Митридат собрались журналисты, фотографы, местные жители и туристы. Прибыло и телевидение, силами которого для всех интересующихся (а таких насчитывается миллионы) было организовано прямое включение в эфир федеральных новостей.
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