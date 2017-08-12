Гора Митридат в Керчи: вид на Крымский мост

Керчь – древнейший город Российской Федерации. Он славится своей великой военной историей и пропитан величием древности. Керченские достопримечательности привлекают туристов не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья.

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С недавних пор город привлекает внимание в связи с грандиозным событием – постройкой Керченского моста, который соединит полуостров Крым с материковой Россией.

В связи с грандиозной стройкой на вершине одного из известнейших памятников истории Керчи – горе Митридат установили знаковую скамейку, посвященную «Стройке века».

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