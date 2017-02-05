Возможно ли воспитать ребёнка-гения? Или таким можно только родится? Руководствуясь этим вопросом, редакция KerchINFO.com открывает новую рубрику, в которой мы как можно ближе познакомим читателей с одарёнными детьми Керчи.

Маргарита Потапова — ей шестнадцать, она учится в десятом классе керченской общеобразовательной школы №5, любит смотреть женские соревнования по прыжкам с трамплина и, как многие её одногодки, не определилась на кого пойдет учиться. А ещё она двукратная Чемпионка России, дважды вице-чемпион России, дважды бронзовый чемпион России, шестикратный Чемпион Украины и пятикратный серебряный призёр Чемпионата Украины и Чемпионка Европы среди женщин-любителей по шахматам. Количество побед на Чемпионате Крыма по шахматам девочка и её семья уже перестали считать (после десяти сбились со счету).

Она очень скромная, не по годам мудрая и, безусловно, талантливая, если не сказать, что гениальная. Ведь такие способности сложно в человеке воспитать. Они должны быть и их нужно развивать.

Мама юного гения – Татьяна. Они с Маргаритой — это одна команда: вместе учат уроки, на которые критически не хватает времени, вместе читают литературу, смотрят соревнования по прыжкам с трамплина и, конечно же, ездят по турнирам.

Рассказывают про достижения Маргариты они тоже вместе, дополняя друг друга, и заканчивая друг за другом предложения.

«Бабушка совершенно случайно привела Маргариту в шахматный кружок»

Мы её в детском саду водили на разные кружки: на рисование, танцы, английский и другие. Между английским и танцами оставался длительный промежуток времени, в течение которого было неудобно возвращаться домой. Поэтому бабушка совершенно случайно привела Маргариту в шахматный кружок.

Игра шахматы ей быстро понравилась. Сразу пошло, так сказать.

«Я всего за год выполнила первый разряд. Сначала мне давали самые лёгкие задачки, а потом уже начала играть», — вспоминает девочка.

Наш первый тренер — Игорь Викторович занимался с нами год. И в течение этого времени Маргарита выиграла чемпионат Крыма и Украины. После этого тренер сам предложил найти руководителям по-сильнее. Это было, когда Маргарита училась в первом классе.

Будущий тренер увидела, как Маргарита играет на Чемпионате Украины до 8 лет. Так мы встретились с Оксаной Грицай, с которой занимаемся до сих пор. Она живёт в Феодосии. В третьем классе даже решили на год снять квартиру там, чтобы заниматься с тренером. А сейчас продолжаем упражняться по «скайпу» и телефону.

«Самая длинная игра длилась около 7 часов»

«Моим первым турниром был Чемпионат Крыма до 8 лет среди девочек, где я заняла второе место. После этого был Чемпионат Украины. Я получила 9 из 9 баллов, одержав победу во всех партиях. Мне тогда было 7 лет.

«Конечно, бывают периоды, когда не хочется ничего делать. Особенно когда скучные книги. Но нужно много заниматься, чтобы все получилось. Нужно изучать и дебют, и миттельшпиль, и эндшпиль (начало, середина и конец игры, — ред.)», — рассказывает Маргарита.

Самая длинная игра дочки длилась около 7 часов. Она закончилась в полночь. Это было на Чемпионате Мира в Словении. Соперницей была девочка из Армении. Маргарита победила. «Это был скучный эндшпиль, но я «мучила» противницу ходов двести», — признаётся юная шахматистка.

В игре в шахматы главное — это поддержка. Мы не раз наблюдали, как талантливых детей просто «ломают» родители, неправильно реагируя на неудачи ребёнка. Важно всегда поддерживать и поднимать самооценку своему чаду. Ведь, играя партию в шахматы несколько часов, ребёнок не хочет проиграть. Нужно помнить это, думая о том, что говоришь ему после игры. Родителям не стоит говорить «иди порви его».

«Новое руководство города на контакт не идёт»

Многие, наверное, считают, что шахматы — это дешёвый вид спорта. Однако это не так. Ведь если в других спортивных направлениях дорогостоящим является инвентарь, то в шахматах само участие в турнирах — удовольствие, доступное не каждому. Поскольку один шахматный турнир длиться 10-20 дней и в этот период нужно жить в чужом городе (или даже стране), питаться и все остальное, не учитывая самих взносов за участие. На это нужны большие деньги.

Сейчас Маргарита состоит в сборной России. Организация оплачивает участие в сессиях гроссмейстерского центра, которые проходят 4 раза в год, где есть возможность позаниматься с тренерами. Также Маргарита получает стипендию Министерства спорта Крыма в размере 5000 рублей, стипендию им. Владимира Константинова — 950 рублей. Однако это капля в море. На участия в соревнованиях нужны огромные деньги.

Раньше нам помогала бывшая администрация в лице Алексея Милованова (экс-заместитель бывшего мера Керчи Олега Осадчего, — ред.). Новое руководство города на контакт не идёт.

«На один турнир уходит порядка 40 тысяч рублей»

Второй год подряд Маргарита выигрывает городской Чемпионат среди Мужчин. Было бы хорошо командировать её на Чемпионат среди мужчин Крыма. Но опять же, за чьи деньги? Снова за свои. Последний раз мы сильно потратились, поехав на Чемпионат округа среди девушек до 19 лет в Сочи. Там Маргарита одержала победу и в номинации «Классические шахматы», и в номинации «Быстрые шахматы». А почему за свои деньги? Потому что не поехали на чемпионат Крыма. Чемпионкой Крыма она становилась уже раз десять. Мы проанализировали, что в этом году состав слабый и ехать не имеет смысла. Нельзя ездить на соревнования, где не будет возможности потренироваться, сразиться с достойным соперником.

Мы везде бываем, видим, как в России обеспечивают юных шахматистов и понимаем, что в Крыму это очень неразвито. Там в большей степени шахматистов поддерживают бизнесмены, крупные организации, предприятия, заводы. Это считается очень престижным.

Сейчас проходит большой турнир по шахматам — 13-й Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open-2017, на который поехала наш тренер, а мы вынуждены были остаться в Керчи и вздыхать у экранов, наблюдая за ходом соревнования. Это очень дорого. На один турнир уходит порядка 40 тысяч рублей.

Шахматные книги тоже дорого стоят. Их не купишь в обычном магазине. Специализированную литературу можно приобрести только на больших турнирах, либо в интернете под заказ.

«В школу Маргарита практически не ходит»

В школу Маргарита практически не ходит. Просто не хватает времени. Преподаватели и руководство школы идёт на встречу. Все понимают, что она не бездельничает. Однако при этом она закончила 9 классов с золотой медалью. Часто приходится по-долгу сидеть над разным предметами, вместе все читать, разбирать. Но, ещё раз отмечу, что нам повезло со школой и педагогами. Они всегда помогают и относятся с пониманием.

На кого идти учиться мы ещё не определились. Убрали этот вопрос в дальний ящик, так сказать. Решили подумать об этом позже, потому что сильно мучились, обсуждая эту тему. Ещё 1,5 года до поступления в ВУЗ, поэтому есть время.

Маргарита уже прошла семинары по судейству. На данный момент она имеет третью судейскую категорию. Её квалификации уже сейчас хватает, чтобы быть тренером. Даже поступали предложения работы в шахматных школах. Но мы отказались, так как сейчас вопрос «кем стать?» для нас проблемный.

«Хочу выполнить международного мастера»

А вообще я хочу хорошо сыграть на Чемпионате России и выполнить международного мастера. Сейчас я по российским меркам — КМС, на международном уровне — мастер фиде.

В ближайшем будущем нас ждёт Чемпионат Крыма среди мужчин, Чемпионат ЮФО среди женщин (Таганрог), сессия на учёбе, Чемпионат России и Чемпионат Мира.

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