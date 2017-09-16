Город-герой Керчь: мой город!

Город-герой Керчь празднует свой День рождения! Торжественные и праздничные мероприятия пройдут сегодня в моем городе: самом древнем городе России! Керчь – это мой город, которым я горжусь!

Древние памятники старины, обелиск Славы на горе Митридат, а теперь и Крымский мост, протянувшийся на 19 километров вдоль берегов Керчи и Тамани – все это символы Керчи, города-героя, моего родного и любимого города!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

