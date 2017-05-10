Город-герой Керчь сфотографировали из космоса

Космонавты Роскосмоса по просьбе представителей «ВКонтакте» сделали снимки городов-героев с Международной космической станции. Три города сфотографировали со спутников.В описании к снимку, который сделал космонавт Олег СКРИПОЧКА, администраторы группы рассказали об обороне Аджимушкайских каменоломен.

«Подвиги и героизм жителей Керчи – одна из самых трагичных и великих страниц Отечественной войны. За время оккупации этого города фашисты уничтожили 15 тысяч мирных граждан угнали в Германию более 14 тысяч. Но дух гордого народа не был сломлен, ни смотря ни на что», — говорится в сообщении.

Инициаторы проекта отметили, что такие объекты, как Сапун-гора, Мамаев Курган и другие – обязан знать каждый.

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Звание «Город-герой» присвоили 13 городам: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Киев, Одесса, Севастополь, Брестская крепость (крепость-герой), Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск.

Фотографии были сделаны российскими космонавтами и космическими аппаратами «Канопус-В» и «Ресурс-П».

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