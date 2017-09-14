Городские власти отметили сотрудников санитарно-эпидемиологической службы Керчи

Керченские власти поздравили сотрудников санитарно-эпидемиологической службы с профессиональным праздником. Торжественное награждение состоялось в здании городской администрации.



Сотрудников и ветеранов санитарно-эпидемиологической службы Керчи поздравили глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ и глава администрации города Сергей БОРОЗДИН. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Также поздравительные речи прозвучали из уст начальника Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Федерального значения Севастополю Анны ОБЛИЕНКОВОЙ и главного врача филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополе» в г. Керчи и Ленинском районе, более 30 лет занимавшего должность главного государственного санитарного врача г. Керчи Ивана КОВАЛЬЧУКА.

Поздравительная церемония ознаменовалась и церемонией награждения. Глава администрации города Сергей БОРОЗДИН вручил сотрудникам службы благодарственные письма, грамоты и памятные подарки.

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