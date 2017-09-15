Городу-герою Керчь посвятят двор в Туле

В рамках проекта «Городская среда» в Туле появится двор, посвященный Керчи. Открытие запланирована на будущий год.

В Туле активно реализуется проект по совершенствованию условий жизни в городе под названием «Городская среда». В его рамках по городу обустраиваются дворы, посвященные различным городам побратимам.

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Так, в Туле уже есть дворы, посвященные Курску и Липецку. До конца 2017 года появится двор в честь Могилева.

Уже в следующем году власти города обещают возвести двор, посвященный городу-герою Керчь.

Напомним, в данный период Тула и Керчь поддерживают тесные связи по сотрудничеству. Между городами был заключен договора о породнении и сотрудничестве городов-героев Керчь и Тула в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

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