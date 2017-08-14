Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017

Общий гороскоп

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Умейте держать в узде собственные страсти, иначе рискуете наделать ошибок и серьезно разочароваться. В любви, как и во всем прочем, следует полагаться на здравый смысл и умеренность. Помните, что все самое хорошее у Вас впереди. И не так уж далеко — всего-то в конце этой недели! По возможности устройте себе небольшой отпуск, съездите в интересные места: звезды сулят Вам интересные знакомства. А если у Вас есть пара, и отношения с половинкой не ладятся, то же светило поможет Вам достичь согласия.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Чтобы вернуть себе силы и энергию, которых на этой неделе может не хватать, начните принимать витамины или пищевые добавки на основе женьшеня и морских водорослей. Если этого окажется недостаточно, посетите курс массажа, он поможет поднять настроение. И не зацикливайтесь на том, что у Вас не получается. Не выходит сейчас — выйдет позднее!

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Большинство пар могут рассчитывать на прекрасную неделю, отмеченную взаимопониманием. Однако ближе к концу периода могут возникнуть мелкие бытовые конфликты. Главное — не драматизировать ситуацию и отнестись к происходящему с юмором! Что касается одиноких представителей знака, то едва ли им захочется серьезных отношений. А вот короткий, легкий роман — пожалуйста! С другой стороны, влюбленность может застать Вас врасплох — но Вы можете всецело рассчитывать на поддержку звезд.

Овен

Март 21 — Апрель 20

На Вашем пути могут возникнуть серьезные препятствия, которые придется преодолеть, если Вы хотите достичь поставленных в профессии целей. К счастью, сил для этого у Вас будет предостаточно. В конечном итоге Вам удастся обратить плохое в хорошее и отпраздновать триумф. Главное — запастись терпением и мужеством.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Ваша прямота и стремление рубить сплеча, невзирая на лица, могут на этой неделе стать причиной конфликтов с окружающими. Следует быть осторожнее, так как таким образом Вы можете спровоцировать не просто трения, а серьезные конфликты с коллегами. Постоянно говорите себе, что не всякую горькую истину следует сообщать собеседнику, а если приходится это делать, нужно постараться максимально ее подсластить.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Перед Вами открывается исключительно благоприятный период! Вам будет везти во всем, Вы легко снищете симпатии окружающих. Может возникнуть ощущение, что мир вращается вокруг Вас. Ну что, все еще уверены, что Ваша жизнь — «жестянка»?

Рак

Июнь 22 — Июль 22

На этой неделе общее направление развития событий в личной жизни во многом зависит от Вас. Влияние Луны благоприятно и указывает на то, что Вы станете еще притягательнее, чем обычно. С другой стороны, плохо то, что особых усилий по завоеванию людских сердец Вы предпринимать не будете. Проявите силу воли!

Лев

Июль 23 — Август 23

Влияние светил станет более позитивным, и Ваше самочувствие мигом улучшится. Инфекции, особенно те, которые поразили мочеполовую сферу, перестанут Вас беспокоить. Высыпания также пройдут. Другая приятная новость заключается в том, что Вы будете лучше спать, станете спокойнее. Пользуйтесь моментом, чтобы улучшить свою форму — сходите на процедуры, лучше всего водные, которые помогут Вам расслабиться, и Вы словно заново родитесь на свет! С другой стороны, если предстоит путешествие, будьте осторожнее. Также Вас могут подстерегать травмы в быту.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Кроме треволнений, вызванных чисто внешними причинами, ничто не нарушит гармонии Вашей семейной жизни. Вы будете с готовностью идти на уступки и проявлять максимум терпимости и понимания по отношению к своей половинке. Что касается тех, у кого пары нет, то Вы проявите себя необыкновенно энергичными и сексуальными. А значит, скучать не придется!

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Влияние светил на этой неделе может внести сумятицу в Ваши отношения с близкими. Если всплывут старые свары, будьте осторожнее и не подлейте случайно масла в огонь. В некоторых случаях дестабилизирующее воздействие звезд коснется не столько отношений с семьей, сколько бытовых моментов. Может замкнуть электричество, протекать крыша.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

На этой неделе в жизни большинства представителей Вашего знака не произойдет никаких существенных перемен. Однако некоторым, возможно, придется принимать ответственное решение, опираясь в основном на собственное чутье — что будет нелегко, так как влияние звезд внесет смятения в Ваши чувства.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

В жизнь одиноких представителей Вашего знака ураганом ворвется любовь — даже если они считают, что заперли свое сердце навсегда. Она поразит Вас словно молния в самый неожиданный момент! Ваша жизнь в одночасье переменится. Если же пара у Вас уже есть, будьте осторожнее и не используйте свои чары на посторонних людях.

Любовный гороскоп

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Если у Вас есть вторая половинка, неделя обещает быть насыщенной. К счастью, влияние Плутона придаст Вам сил, так что любая задача будет Вам по плечу и принесет ощущения довольства собой и гармонии. Личная жизнь будет протекать в атмосфере праздника!

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Атмосфера в доме внезапно разрядится, так как под влиянием светил Вы с готовностью признаете, что не всегда бываете правы. В результате вечера, проведенные дома, будут приносить куда больше радости, и Вы в полной мере ощутите, что Ваш дом — это Ваша крепость, где всегда можно спрятаться от враждебного внешнего мира.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Относитесь к своей второй половинке мягче, это поспособствует приятной атмосфере в доме. Придирчивость же приведет исключительно к конфликтам или отчуждению. Помните — чем больше давление, тем сильнее сопротивление!

Овен

Март 21 — Апрель 20

Светила указывают на то, что отношения с близкими будут складываться позитивно. Не упускайте ни одной возможности порадовать тех, кого любите. Маленький подарок или записка с теплыми словами не оставят их сердца равнодушными!

Телец

Апрель 21 — Май 21

Почему бы не изменить что-то в интерьере своего жилья, и почему бы не привлечь к процессу свою вторую половинку? Эти изменения пойдут на пользу ваших отношений. Выбирайте позитивные, насыщенные цвета и удобную мебель.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Прекрасное время для ремонта, поддержка Плутона поможет Вам сделать свой дом более уютным. В конце концов, уюта и комфорта не может быть слишком много! Особенно, если есть для кого стараться.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

По отношению к своей второй половинке проявите некоторую твердость, не потакайте всецело ее капризам. Ее нынешнее расхлябанное поведение определенно не доведет ваши отношения до добра! Так или иначе, лучше доверять друг другу. Тогда и с поведением будет меньше проблем.

Лев

Июль 23 — Август 23

Вам хочется, чтобы все получалось идеально — и для этого в грядущую неделю нужно больше внимания уделять Вашим отношениям, так как иначе они совсем выйдут из-под Вашего контроля. Попросите свою вторую половинку помочь Вам в этих начинаниях — это поможет сплотить вас.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Дома все будет складываться хорошо.. Вы не будете слишком уж хлопотать вокруг своей второй половинки, но в меру о ней заботиться все таки будете. Ваша половинка не нарадуется Вашей способности управлять вашими романтичными отношениями!

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Отношения с близким человеком будут складываться хорошо. У Вас хватит терпения и чувства юмора, чтобы выдержать незапланированные визиты ваших родственников. С другой стороны, если интерес к Вашей частной жизни и особенно отношениям с возлюбленным или возлюбленной становится чрезмерным, не стесняйтесь на это указать.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вы можете быть не слишком довольны поведением Вашей второй половинки. Но не нужно слишком уж ее критиковать и придираться — лучше попробуйте научиться ей доверять! Это не так уж трудно, тем более что Вы всегда можете придти на помощь с добрым советом, если она запутается.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

В Ваших отношениях все будет складываться просто прекрасно, обстановка будет отмечена расслабленностью и взаимопониманием. Вы можете получить новости от далеко живущего родственника, что очень Вас порадует.

Семейный гороскоп

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Совет Венеры: будьте терпимее по отношению к своим близким. Если же будете стремиться в любом споре последнее слово оставить за собой, ничего, кроме проблем и конфликтов, это не принесет.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Вы можете получить весточку от родных, которые живут далеко от Вас, и это очень Вас порадует. В Вашем доме обстановке будет мирная и расслабленная.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Дома у Вас все будет мирно и спокойно. Под влиянием нынешнего аспекта Сатурна Вы будете вкладывать много сил и средств в воспитание детей; при этом Вам хватит терпения дождаться, когда эти усилия дадут свои плоды.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Влияние светил на Вашу семейную жизнь будет благоприятным. Между Вами и Вашими близкими будет царить абсолютная гармония. Сейчас хорошее время для небольшого косметического ремонта или перестановки.

Телец

Апрель 21 — Май 21

В семейной жизни наметится некоторое напряжение, и чтобы снять его, звезды рекомендуют проявить терпимость, понимание и чувство юмора. И не упрямьтесь: упрямство разрушит семейную гармонию на корню.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Вы сейчас будете как никогда много внимания и сил уделять своей семье и с удовольствием устраивать жизнь своих близких. Осторожнее! Если будете вести себя излишне покровительственно, дело может кончиться обидами и конфликтами.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

В течение этой недели, управлять которой будет Луна, Вы будете пребывать в прекрасном настроении и захотите укрепить родственные связи, которым в последнее время уделяли мало внимания. При этом с некоторыми родственниками и друзьями связи придется разорвать вовсе — их влияние не идет Вашему дому на пользу.

Лев

Июль 23 — Август 23

Вы будете много внимания уделять воспитанию детей и найдете силы и время, чтобы поддерживать их в школьных, спортивных или иных начинаниях. В целом, у Вас дома все будет очень хорошо.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Ваши отношения с родителями будут складываться превосходно: Вам хватит и чувства юмора, и терпения, чтобы снести их неожиданные визиты и повышенный интерес к Вашей персоне. Но если родственники перейдут черту, скажем, начнут давать Вам непрошенные советы по воспитанию детей — пресекайте эти попытки на корню!

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Отношения с близкими будут складываться в целом хорошо. Родители будут давать Вам добрые советы и опекать, а Вы, в свою очередь, будете много внимания уделять детям. Единственное, что может отвлечь Вас от семьи — это работа. Важно, чтобы она не поглотила Вас с головой.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вероятно, потребуют Вашего внимания проблемы, касающиеся родителей или старших родственников. Кроме того, влияние Сатурна потребует от Вас повышенного внимания к быту, жилью; возможно, причиной тому будет ремонт или переезд.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Вы заразите близких своим жизнелюбием. Вы будете проявлять инициативу в самых разнообразных вопросах, а родные с готовностью ее подхватят. Главное — не превратиться в тирана и деспота!

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