Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Благодаря влиянию Урана Вы можете рассчитывать на совершенную гармонию в семейной жизни. Тем не менее не исключены и непредвиденные трудности, и придется приложить немало усилий, чтобы вернуть порядок в доме.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Все, что касается отношений с близкими, на этой неделе окажется под защитой светил. Если запланировали какие-то перемены в данной области, то все сложится как нельзя лучше. Дети порадуют примерным поведением, родители — крепким здоровьем.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Звезды указывают на то, что Вы будете чувствовать себя в обществе родных и близких просто прекрасно! Если подумываете о переезде, то сейчас самое время, тем более что можно получить кредит на выгодных условиях. Так или иначе, Ваше положение наверняка упрочится.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Ах, радости семейной жизни! На этой неделе Вы вновь оцените всю их прелесть. Благодаря поддержке Плутона отношения с родными будут складываться великолепно.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Под влиянием Луны Вы на этой неделе превратитесь в самых настоящих домоседов! Тапочки, халат, телевизор… и общество родных и близких! Вам удастся создать дома очень теплую, приятную обстановку.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Следите за состоянием здоровья детей. Неплохо было бы каждый год водить их на осмотр к врачу, чтобы не пропустить вероятных симптомов болезни. А конкретно на этой неделе Вы будете легко находить язык со своими чадами.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

На Вашу семейную жизнь будет оказывать влияние в первую очередь Меркурий. Если подумываете о переезде или покупке жилья, то сейчас самое время для этого. Дома будет царить гармония, Вы легко найдете общий язык с детьми.

Лев

Июль 23 — Август 23

Вы будете прилагать все усилия, чтобы Ваши близкие были довольны и счастливы. И Ваши добрые намерения принесут плоды! Обстановка дома будет исключительно приятной.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Все, что касается отношений с близкими, на этой неделе окажется под защитой светил. Если запланировали какие-то перемены в данной области, то все сложится как нельзя лучше. Дети порадуют примерным поведением, родители — крепким здоровьем.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вы не склонны к демонстративному выражению чувств — лучше уж выражать их через поступки. Однако не нужно стесняться время от времени говорить своей половинке или детям, что Вы их любите. Это будет им очень приятно.

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Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вы постараетесь почаще бывать дома и своим поведением снять любые поводы для конфликта. В целом, Вам удастся достичь мира и согласия в своем жилище.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Благодаря поддержке Нептуна Вы без особого труда сможете уладить многие проблемы в отношениях с близкими. Старайтесь сводить все возможные конфликты к спокойным обсуждениям, не допускайте повышения тона.

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