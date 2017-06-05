Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

На этой неделе желательно сократить объем выполняемой работы. Посвятите побольше времени отдыху, возьмите, если возможно, хотя бы кратковременный отпуск. Не носите в себе обид, они — источники болезней. И чем быстрее Вы от них избавитесь — тем лучше. Желание быстро освободиться от рутинной работы и склонность перекладывать ее на коллег могут сыграть с Вами злую шутку, особенно во второй половине недели. Важные вопросы решайте только сами. В воскресенье пригласите деловых партнеров отдохнуть за город.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Неделя может потребовать от Вас деловой активности и новых креативных идей. Вы-то достаточно мудры и понимаете, что новое — это хорошо забытое старое. Поэтому опасаться перенапряжения на работе Вам не придется. А если Вас посетит вдохновение, то любое дело Вам будет точно по силам. И не принимайте мелкие неудачи близко к сердцу.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Накопившиеся проблемы надо решать — отложить решение на более дальний срок Вам вряд ли удастся. В понедельник нежелательно планировать ответственные встречи, во вторник лучше избегать публичных выступлений. Постарайтесь не идти на поводу у других, пусть даже очень влиятельных людей. Если у Вас появилось желание освоить новую профессию, то хорошо бы начать поиск в творческих областях. Единственное, чего нежелательно делать, это плохо думать о конкурентах. Такие мысли могут отвлечь Вас от более важных дел.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Начало недели — удачное время для реализации Ваших планов и замыслов. На работе наступает напряженный период, Вы становитесь незаменимым человеком. Может представиться шанс занять более высокое положение. В личной жизни постарайтесь остановиться и осознать возникшую проблему. Может быть, Ваше восприятие ситуации изменится, и ее решение потребует совершенно другого подхода. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в Вашей деятельности. В среду придется отстаивать свои идеи и замыслы. В четверг благоприятны поездки, командировки и начало путешествий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

Телец

Апрель 21 — Май 21

В начале недели Вы будете способны молниеносно решить большинство тех проблем, которые перед Вами возникнут. Перед Вами откроются блестящие перспективы. Необходимо слушать свой внутренний голос: сейчас он поможет интуитивно выбрать правильное направление. Во второй половине недели важно любой ценой избегать конфликтов с партнерами по работе или бизнесу. В выходные дни отправляйтесь за город всей семьей.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

На этой неделе Вы соберетесь с силами, и то, что на прошлой неделе Вам казалось трудноразрешимым, удастся завершить, причем результаты превзойдут все Ваши ожидания. Вам будет нравиться то, что Вы будете делать, на Вас просто снизойдет вдохновение, появится много возможностей преуспеть. Путешествия в дальние края принесут много позитива и приятных впечатлений. В пятницу проявляйте больше чуткости к окружающим людям. В этот день хорошо начинать что-то капитальное, например — строительство дома.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Неделя довольно сложная, требующая эмоционального равновесия. Могут возникнуть сложности при реализации задуманных планов. Вторник порадует Вас хорошими новостями и событиями. Самыми напряженным и трудным временем может оказаться вторая половина недели. В субботу будьте осторожны, возможен обман и обольщения. В воскресенье при необходимости Вы можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. Уделите больше внимания близким людям.

Лев

Июль 23 — Август 23

На этой неделе стоит внимательно взглянуть на все перемены, которые Вы хотите привнести в свою жизнь, и соотнести свои планы с Вашими силами и возможностями. С одной стороны, чем выше Вы поднимете планку, тем лучше будет результат, а уверенность в себе станет залогом удачного старта. С другой — непосильная ноша еще никому здоровья и успешности не добавляла. Среда может оказаться удачным днем для работы, Вы виртуозно справитесь даже с давно надоевшими проблемами. В воскресенье жажда приключений и перемен будет заставлять Вас мечтать о таких вещах, про которые вряд ли стоит кому-либо рассказывать.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Постарайтесь быть целеустремленными и решительными. Не сомневайтесь в поставленных задачах — их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои ошибки и идите вперед по карьерной лестнице. В четверг и пятницу старайтесь не принимать скоропалительных решений — сначала все хорошо продумайте. В выходные важно уделить достаточно внимания своей семье, в противном случае возможен разлад.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Если Ваш отпуск только начинается, то лучше выбрать для него комфортное и максимально уединенное место. Но при этом главное — не лишить себя романтизма. Для остальных представителей знака работы будет много, причем самой что ни на есть разнообразной. Поэтому одна из важнейших задач недели — реально соотнести собственные возможности с объемом предстоящих дел и заодно научиться отстаивать свои интересы. В среду лучше заниматься лишь повседневными делами, не предпринимать ничего нового. Суббота — хороший день для поездок и путешествий. Но старайтесь избегать ненужных встреч и контактов.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

На этой неделе не стоит бояться новых начинаний, они принесут Вам уверенность в своих силах и финансовую стабилизацию. Вас ждут новые места и яркие впечатления. В понедельник Вы можете чересчур резко стартовать, стоит несколько снизить темп работы. Тем самым Вы избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих результатов. В среду при решении любых вопросов проявляйте такт и благоразумие. В выходные отдыхайте активно и позитивно.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Слова, которые могут повлиять на Вашу судьбу, будут произнесены на этой неделе, и Ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи, которые будут приходить к Вам, будут замечательны. Дело остается за малым — воплотить их в жизнь. В понедельник и вторник Вам придется срочно завершать недоделанную работу. Зато в пятницу Вы уже можете начать отдыхать и уехать за город.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

