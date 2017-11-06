Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября 2017

Общий гороскоп

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

На этой неделе у Вас появится шанс значительно продвинуться вперед – нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник Вы сможете плодотворно поработать над завершением какого-то важного дела и успешно реализовать намеченный план. В работе будет весьма силен дух соперничества, однако звезды советуют считаться с мнением коллег. В четверг Вы успешно можете развернуть бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных перегрузок, так как они способны подорвать Ваше здоровье.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят Вам раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много интересных предложений по работе, только не стоит спешить с принятием решений. В таком изобилии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с деловыми партнерами следите за своими высказываниями, услышав критику, не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы. В субботу, возможно, Вы получите лестное и выгодное предложение, касающееся личной сферы.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вас ждет поиск компромиссов, но в середине недели Вы договоритесь по всем вопросам. Во вторник не стоит сомневаться в собственных силах, поверьте, что на этот раз Вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы. Интенсивность Вашей работы будет прямо пропорциональна вознаграждению, которое Вы за нее получите, а значит, бездельничать не стоит. В четверг удачно пройдут деловые переговоры, Вашими предложениями заинтересуется начальство. В субботу можете рассчитывать на помощь друзей и родственников.

Овен

Март 21 – Апрель 20

На этой неделе намечаются неплохие перспективы на работе, но нужно пройти некое испытание, а для этого стоит приложить максимум усилий. Во вторник стоит вспомнить о незаслуженно забытых деловых партнерах, постарайтесь возобновить с ними отношения. В четверг попробуйте не вмешиваться в чужие конфликты – решить их все равно не сможете, зато рискуете стать врагом обеих спорящих сторон. В пятницу кто-то из близких людей может ненароком Вас огорчить. Главные хлопоты и основные достижения будут ожидать Вас именно дома.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Вам необходимо укреплять свой авторитет на работе и беречь свою репутацию, так что проявите талант дипломата, не рубите с плеча. В среду не помешает разобраться с незавершенными бумажными делами, не отправляйте их в долгий ящик. В четверг или пятницу не пытайтесь никому навязывать свое мнение – этим Вы лишь оттолкнете от себя людей. В воскресенье придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения.й

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранения равновесия с окружающим миром. Результативность вторника, прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут в четверг, во второй половине дня, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела. В выходные больше отдыхайте и общайтесь с приятными людьми.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться, зато то, что будет получаться спонтанно, организуется великолепно. Будет выгодно деловое сотрудничество с родственниками. В понедельник Вас могут порадовать друзья. В среду Ваши планы могут меняться сто раз в день, в угоду настроению близких людей, чему поддаваться не следует, так как это может привести к финансовому кризису. Пятница хороша для раздумий и чтения обучающий литературы.

Лев

Июль 23 – Август 23

Неделя сложная и напряженная во многих отношениях. Стоит приложить усилия, чтобы что-то изменить к лучшему. Во вторник наступает благоприятный момент для начала нового дела, приобретения новых контактов и связей. Возможна помощь от влиятельных покровителей, но прежде чем ее принять, стоит хорошенько поразмыслить. Возможно, что-то или кто-то поспособствует тому, чтобы Вы начали смотреть на мир несколько по-иному.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Дайте свободу своему творческому “я”, не мешайте прекрасным порывам. Им найдется применение. Начальство может поддержать Ваши новые идеи. Главное – найти возможность их изложить и аргументировать. Вас ожидает духовный рост и самосовершенствование, правда, для этого потребуются некоторые усилия с Вашей стороны. Со среды по воскресенье в делах будет наблюдаться некоторое затишье. Не огорчайтесь, Вам не помешает снизить темп и нагрузку.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

В начале недели лучше не изводить себя философскими вопросами и поисками справедливости. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Могут возникнуть некие обстоятельства, которые будут сковывать Вас и заставлять контролировать свои действия. Во четверг Вас могут порадовать благоприятные события в Вашей личной жизни. В пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы. В этот день Вы обретете нового друга. В выходные отдохните вместе с семьей.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Всю неделю Вы будете в самой гуще интересных, творческих событий. У Вас будет шанс проявить себя с лучшей стороны. Четверг благоприятен для разнообразных дел с одним условием, что все следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым интересны Ваши идеи.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

На этой неделе Вам придется хорошо поработать, в противном случае багаж незавершенных дел может здорово затормозить Ваше продвижение по карьерной лестнице. Будьте по возможности немногословны, меньше говорите, больше делайте. Ваша работоспособность позволит Вам проявиться с лучшей стороны и будет по достоинству оценена начальством.

Любовный гороскоп

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Вам необходимо пересмотреть отношения с любимым человеком, постарайтесь не провоцировать конфликтных ситуаций. Во вторник ссора грозит охлаждением, причем Вы можете разойтись надолго. Постарайтесь не отчаиваться, найдите причину Ваших бед и торжественно исправьте ее.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

В среду выяснения отношений могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Если их не избежать, постарайтесь, по крайней мере, быть предельно сдержанными. Однако не отказывайтесь от обсуждения проблем, которые Вас волнуют. Перемирие желательно планировать на четверг.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вы интуитивно знаете, как сделать счастливым и себя, и любимого Вами человека. Меньше говорите о своих отношениях – больше делайте для того, чтобы они были гармоничными. В субботу устройте романтический ужин при свечах.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Не исключено, что неделя принесет обновление чувств и легкое романтическое увлечение, только не переступайте черту дозволенного. В пятницу постарайтесь не превращаться в ревнивца, тем более что повод будет мифическим.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Стоит задуматься о небольшом романтическом путешествии для вашей пары на выходные – это позволит лучше узнать друг друга и с удовольствием осознать, что Вы сделали правильный выбор. Или, наконец, разобраться в том, что конкретно Вас не устраивает.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Отношения с любимым человеком будут во многом зависеть от Вашего умения сглаживать острые углы. Постарайтесь, чтобы Ваша рассудительность не перерастала в непреклонность при решении самых заурядных вопросов. Не забывайте, что вам хорошо вместе.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Эта неделя будет идеальным плацдармом для построения ячейки общества. Возможно, Вы уже давно собирались в ЗАГС или только сейчас решились. Но Вам придется научиться охранять и оберегать свое счастье от любопытных глаз и ушей.

Лев

Июль 23 – Август 23

На этой неделе наиболее комфортным для Вас состоянием будет уединение. Поразмыслите о будущем Вашей пары. Постарайтесь вести себя не слишком эмоционально, не испугайте любимого человека излишне бурным проявлением чувств. В семейных делах все будет спокойно и благополучно.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Как хорошо, когда тебя ценят и понимают. Любовь дорогого человека позволит Вам воспрянуть духом и почувствовать уверенность в собственных силах. Однако не стоит задирать нос и считать, что Вам все позволено. Нужно ценить то, что имеете.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Во вторник не следует концентрироваться на недостатках любимого человека. В этот день лучше не назначать свиданий и не затрагивать в разговоре душещипательных тем. В четверг вы будете не в лучшем настроении. Но не стоит срывать свое раздражение на партнере.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Не будьте слишком требовательны к любимому человеку, вполне вероятно, что причиной неугодных вам действий являются вполне объективные обстоятельства. Звезды обещают Вам любовь и романтику в выходные.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Ваша притягательность будет столь сильна, что Вы даже устанете от внимания противоположного пола. Что, собственно, делать с таким количеством поклонников? Звезды советуют погрузиться в работу. Суббота – благоприятный день для встреч и романтического знакомства.

Семейный гороскоп

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Отношения с близкими будут отмечены особой жизнерадостностью. Вы будете прекрасно общаться с родителями, братьями и сестрами, обстановка в семье будет радовать теплотой. Если у Вас есть дети, общение с ними сейчас будет на редкость плодотворным.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Старайтесь проявлять максимум понимания по отношению к своим близким. Если будете стремиться к тому, чтобы в любом разговоре последнее слово оставалось за Вами, то не оберетесь проблем в отношениях.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Нынешняя позиция Плутона может спровоцировать нервное напряжение в отношениях с близкими. В особенности это касается рожденных в первую декаду знака. Лучше не касаться предметов, которые могут спровоцировать конфликт.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Отношения с близкими будут складываться легко и беспроблемно. Можете ни за что сейчас не переживать. Единственным тонким местом могут стать отношения с братьями и сестрами, на которых может обозначиться влияние Луны, несущее разлад и конфликты.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Все, что касается отношений с детьми, будет складываться на удивление хорошо. Вас ждет легкий и беззаботный период, а еще дети принесут Вам немало поводов для радости и гордости.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Вы будете отлично общаться с детьми, но будьте осторожнее – влияние звезд также может спровоцировать бунт со стороны детей. Конфликт нелегко будет уладить. Постарайтесь избегать прямого противостояния.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

В семейной жизни наметится некоторое напряжение, и чтобы снять его, звезды рекомендуют проявить терпимость, понимание и чувство юмора. И не упрямьтесь: упрямство разрушит семейную гармонию на корню.

Лев

Июль 23 – Август 23

Едва ли Вам будет легко наладить диалог со своей семьей. У Ваших близких может возникнуть ощущение, будто Вы их пытаетесь судить, и едва ли они станут делиться с Вами своими сокровенными переживаниями. Но обмениваться банальными замечаниями на общие темы так грустно!

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Нынешний аспект Урана сулит приятную обстановку в семье, отмеченную нежностью и… сюрпризами! У всех будут какие-то идеи, в которые они захотят вовлечь близких. Опасайтесь только различных недоразумений и не спешите сердиться, пока не разобрались в ситуации полностью.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Планеты, которые будут оказывать влияние на Ваши отношения с детьми, очень благоприятны, так что проблем быть не должно. Дети будут с готовностью доверять Вам свои секреты, а родители будут отличаться внимательностью и смогут дать добрый совет.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

В семье обстановка будет достаточно напряженной. Очень важно установить с близкими диалог. Постарайтесь быть менее категоричными, не пытайтесь любой ценой навязать близким свои взгляды.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Ни одно светило не будет на этой неделе провоцировать напряжения в Ваших отношениях с близкими. Отношения с родителями будут совершенно беспроблемными, если не принимать во внимание незначительных финансовых разногласий. Отношения с детьми будут на удивление легкими.



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