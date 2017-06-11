Горпляж вызывает у керчан негативные эмоции

О готовности Керченского городского пляжа сообщалось уже не раз. Власти рапортовали, что там все в порядке. А вот керчане и гости города с этим не совсем согласны.

Пользователи соцсетей отмечают, что из песка на городском пляжа зачастую «появляются на свет» довольно неприятные и опасные артефакты. В частности, в группе «Черный список-Керчь» в соцсети «Вконтакте», керчанка опубликовала сообщение, в котором отметила, чтто при прогулке с ребенком по песку, наткнулась на битое стекло и поранила ногу. Там же она подчеркивает, что и сам ее ребенок, играясь в песке, несколько раз откапывал то битое стекло, то «розочки» от стеклянных бутылок.

Читайте: В администрации Керчи сочли пляж в Героевке привлекательным

В том же посте она сетует на наличие платной парковки около горпляжа. «Ррешили (власти, прим. ред.) сделать парковку платную(от горпляжа в метрах 200 ,как ехать на героевку).т.е я ещё должна платить чтоб приехать полежать в грязи и покупаться в за**ном море??? Лучше бы биотуалеты поставили.у меня волосы просто дыбом, я даже не представляю что творится на других пляжах Керчи. Слов не хватает просто, одни эмоции причём негативные», – сетует женщина.

Из года в год повторяется ситуаация с мусором на пляжах, из года в год и керчане и отдыхающие оставляют по этому поводу негативные отзывы, и если раньше предпринимались хоть какие-то попытки по благоутройству (в частности даже просеивали часть песка на горпляже к началу курортного сезона), то сейчас, по всей видимости, дела до этого никому нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

