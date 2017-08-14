Горсть керченской земли передадут участникам автопробега

К Керчи приближается автопробег с Дальнего Востока. Участникам акции торжественно передадут частичку героической земли Керчи.

Завтра, 15 августа, в Керчи прибудет автомобильный пробег, который стартовал с Дальнего Востока. Участники патриотической акции колесили по местам боевой славы нашей родины и городам-героям.

Следующая остановка — город-герой Керчь. В честь прибытия автопробега в городе пройдет торжественное мероприятие на центральной площади.

Читайте: В Керчи поздравили сотрудников ДОСААФ

В ходе него керченские юнармейцы передадут горсть земли, окропленную кровью мужественных солдат, павших защищая Керчь.

«Сегодня прошел почётный караул при заборе земли из Аджимушкайских каменоломен. Завтра мы передадим эту землю, обильно политую кровью наших бойцов и даже мирного населения, которым довелось сражаться в этих каменоломнях», — отмечает председатель Керченского отделения ДОСААФ России Республики Крым Артамонов Александр.

Это земля будет отвезена сначала в Москву, а потом передана на Дальний Восток.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

