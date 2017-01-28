«Декада безопасности дорожного движения» стартовала на дорогах Керчи 12 января.

В рамках проводимого мероприятия Госавтоинспекцией г. Керчи проведен комплекс профилактических мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности: «Нетрезвый водитель», «Перекресток», «Пешеход. Пешеходный переход», «Юный пассажир».

За десять дней инспекторы ДПС выявили более 250 нарушений Правил дорожного движения.

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Несмотря на неоднократные обращения Госавтоинспекции к участникам дорожного движения не садиться за руль в состоянии опьянения, всё же в период проведения «Декады безопасности» 15 водителей автотранспорта пренебрегли основными правилами безопасности и сели за руль автомобилей. Один из водителей допустил правонарушение повторно.

Также инспекторами зафиксировано: 47 фактов непредоставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам, 24 факта нарушений ПДД пешеходами, 31 нарушение ПДД при проезде нерегулируемых перекрестков и 18 нарушений ПДД при проезде регулируемых перекрестков, 18 фактов осуществления перевозки детей без специальных удерживающих устройств.

В отношении правонарушителей составлены протоколы либо постановления об административном правонарушении.

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