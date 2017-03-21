Госавтоинспекция Керчи подвела итоги оперативно-профилактической операции «Пешеход, пешеходный переход»

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения уровня аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции с 13 по 19 марта проведена оперативно-профилактическая операция «Пешеход, пешеходный переход».
Ежедневно в период проведения операции полицейские несли службу на наиболее оживленных перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах. Помимо пресечения административных правонарушений работа стражей порядка была направлена на проведение профилактических бесед с участниками дорожного движения. Особое внимание правоохранителей обращено на соблюдение водителями требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах интенсивного движения пешеходов, а также соблюдении Правил пересечения проезжей части пешеходами.
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По итогам проведенной операции инспекторами ГИБДД составлено 55 административных материалов в отношении водителей транспортных средств за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 43 административных материала в отношении пешеходов за нарушение правил пересечения проезжей части.
В период проведения профилактических мероприятий на территории г. Керчи зарегистрировано одно ДТП с участием пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С начала текущего года в Керчи зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, которые получили травмы различной степени тяжести.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей (ст. 12.18 КоАП РФ). Нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет ответственность от предупреждения до административного штрафа в размере пятисот рублей (ст. 12.29. КоАП РФ).
Напоминаем гражданам о возможностях и преимуществах пользования единым порталом Госуслуг (gosuslugi.ru). Граждане, зарегистрированные на портале, получают SMS уведомления о наложенных административных штрафах. Информирование об имеющемся штрафе позволяет водителю быстрее узнать, что на него наложено административное взыскание, и он имеет возможность оплатить штраф в размере 50% от наложенной суммы. Уплата штрафа с 50% скидкой должна быть произведена в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Оплатить штраф также можно через единый портал Госуслуг (https://oplatagosuslug.ru/main/gibdd/search/).
Пресс-служба УМВД России по г. Керчи