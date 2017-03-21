Госавтоинспекция Керчи подвела итоги оперативно-профилактической операции «Пешеход, пешеходный переход»

В целях стабилизации дорожно-транспор тной обстановки, снижения уровня аварийности, профилактики дорожно-транспор тных происшествий с участием пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетн их, участковыми уполномоченными полиции с 13 по 19 марта проведена оперативно-профи лактическая операция «Пешеход, пешеходный переход».

Ежедневно в период проведения операции полицейские несли службу на наиболее оживленных перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах. Помимо пресечения административных правонарушений работа стражей порядка была направлена на проведение профилактических бесед с участниками дорожного движения. Особое внимание правоохранителей обращено на соблюдение водителями требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах интенсивного движения пешеходов, а также соблюдении Правил пересечения проезжей части пешеходами.

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По итогам проведенной операции инспекторами ГИБДД составлено 55 административных материалов в отношении водителей транспортных средств за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 43 административных материала в отношении пешеходов за нарушение правил пересечения проезжей части.

В период проведения профилактических мероприятий на территории г. Керчи зарегистрировано одно ДТП с участием пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С начала текущего года в Керчи зарегистрировано шесть дорожно-транспор тных происшествия с участием пешеходов, которые получили травмы различной степени тяжести.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении законодательство м Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде административног о штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей (ст. 12.18 КоАП РФ). Нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет ответственность от предупреждения до административног о штрафа в размере пятисот рублей (ст. 12.29. КоАП РФ).

Напоминаем гражданам о возможностях и преимуществах пользования единым порталом Госуслуг (gosuslugi.ru). Граждане, зарегистрированн ые на портале, получают SMS уведомления о наложенных административных штрафах. Информирование об имеющемся штрафе позволяет водителю быстрее узнать, что на него наложено административное взыскание, и он имеет возможность оплатить штраф в размере 50% от наложенной суммы. Уплата штрафа с 50% скидкой должна быть произведена в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Оплатить штраф также можно через единый портал Госуслуг (https://oplatag osuslug.ru/main/ gibdd/search/).

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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