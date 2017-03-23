Госавтоинспекция Керчи проводит Декаду безопасности на пассажирском транспорте

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, а также повышения уровня транспортной дисциплины водительского состава пассажирских автопредприятий сотрудниками ГИБДД на территории города с 20 по 30 марта проводятся профилактические мероприятия по контролю за соблюдением правил эксплуатации и технического состояния пассажирского транспорта.

В период проведения профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД осуществляется усиленный контроль по надзору за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов, в особенности: выявлению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушению скоростного режима, соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе организованных групп детей.

Отдельное внимание инспекторов обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта, техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованнос ти.

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В случае выявления нарушений Правил дорожного движения, правил эксплуатации пассажирского транспорта правонарушители привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательство м Российской Федерации, а руководителям организаций предоставляющих услуги по перевозке людей направляются представления об устранении выявленных нарушений.

Сотрудники ГИБДД г. Керчи призывают перевозчиков к высокой степени ответственности при оказании услуг населению.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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