Госавтоинспекция Керчи заботится о безопасности на дорогах

С начала текущего года на территории г. Керчи зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 10 несовершеннолетних детей.

Наиболее распространенными причинами ДТП являются нарушения Правил дорожного движения в части непредоставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам (50% от общего количества ДТП), нарушение правил проезда регулируемых перекрестков, нарушение скоростного режима, нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

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С целью повышения уровня безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности в период с 15 по 20 августа 2017 года в Керчи сотрудниками ГИБДД проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках данного комплекса будут проведены оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями «Пешеход. Пешеходный переход», «Перекресток», «Нетрезвый водитель», «Юный пассажир».

Во время проведения целевого мероприятия внимание инспекторов направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения допущенных как водителями транспортных средств, так и пешеходами, осуществляется надзор за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей. С целью выявления лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения инспекторами ДПС осуществляется массовая проверка транспорта.

Госавтоинспекция г. Керчи призывает участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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