Госпитальный курган в Керчи закопают

В Керчи вблизи строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту засыпят курган. Гостям и жителям города осталось любоваться памятником древности совсем недолго.

На площадке Госпитального кургана уже активно работает экскаватор. Он ровняет почву, чтобы впоследствии засыпать курган.

Данное решение было принято крымским правительством. Ведь на этом месте будут находиться новые участки дачников, которых переселили из-за строительства подходов.

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Напомним, что уникальное сооружение второй половины IV– первой половины III века до нашей эры. было обнаружено в процессе раскопок, которые проходили на пути следования автомобильных подходов к Керченскому мосту.

В результате кропотливой работы археологов в Керчи было найдена масса интересных объектов: чернолаковая пелика с краснофигурной росписью, около 15 алабастров и железный стригель, отдельные части саркофага (ножки, крышки и красивые резные детали), много объектов погребально-поминальных культов (поминальные алтари), большой фриз с совами, более тысячи форм, а также саркофаги

Важно отметить, что все найденные объекты будут переданы в Керченский музей и останутся в городе.

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