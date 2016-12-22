Государственный совет Республики Крым удовлетворил протест и.о. прокурора РК на ранее принятое постановление «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей». Оно признано утратившим силу на заседании крымского парламента в четверг. В документе отмечается, что он вступает в силу со дня принятия. Таким образом, запрет на регистрацию объектов недвижимого имущества в 100-метровой прибрежной зоне действовал в Крыму с 21 сентября до 22 декабря.

Парламент Крыма ввел временные ограничения на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны на пленарной сессии 21 сентября. В постановлении говорилось, что до 1 февраля 2017 года в Республике Крым не допускается осуществление государственной регистрации прав собственности физических и юридических лиц на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей. Ограничение не распространяется на государственные и муниципальные предприятия и учреждения.

В пояснительной записке к постановлению говорилось, что решение принято в связи с тем, что в границах 100-метровой прибрежной зоны сконцентрировано большое количество объектов строительства, многие из которых возведены с нарушением градостроительных и экологических норм, а также с нарушением земельного законодательства. В октябре и.о. прокурора Крыма Андрей Фомин внес на постановление протест. После этого он был направлен на рассмотрение в комитеты Госсовета РК.

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