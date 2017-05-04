Готова половина опор Керченского моста

Строители завершили сооружение 50 % опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив монтаж всех сухопутных опор автодорожной части. Больше 3 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках.

«К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

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Проектом предусмотрено 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную – 288 (последний, керченский, участок автодороги запроектирован в виде насыпи). Строители на данный момент выполнили более 220 опор автодорожного моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу.

Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20 %.

«И сегодня мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия. Они включают в себя подбор состава материала, испытания материалов, составление рецептов асфальтобетонных смесей, — рассказал Роман Новиков. – В мае-июне планируем провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых проведем испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия моста».

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Общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор. Из них 25 уже готовы.

«Технологически самый сложный и объемный по работам – участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор – по 95 трубосвай на каждую, — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин. – Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч кубометров бетона».

На технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста. Собрано более 7 тысяч тонн металлоконструкций из почти 10 тысяч тонн. В конце лета – начале осени собранные железнодорожная, а затем автодорожная арки будут перевезены к фарватеру для монтажа в проектное положение.

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