Готовы все опоры автодорожной части моста в Крым

Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 – в морской акватории. Следующий этап – завершение сборки пролетов под автодорогу, когда единая нить металлоконструкций соединит все участки Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов. Это, прежде всего, опоры моста: автодорожные готовы полностью, под железную дорогу – на 50 %, – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман НОВИКОВ. – Пролеты под автодорогу на данный момент собраны на 95 %. В ближайшие недели, если позволит погода, рассчитываем завершить сборку мостового полотна».

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Сооружение опор – один из особенно сложных видов работ на строительстве моста, требующий значительных ресурсов, в том числе времени. Первую опору под автодорогу строители сделали в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 автодорожных опор, а в 2017 году шла работа над наиболее трудоемкими сооружениями, формирующими основание моста в Крым, – опорами в морской акватории.

В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, в том числе более 2,5 тысяч стальных трубчатых свай, общая длина которых составила более 160 км. Глубина погружения свай составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тысяч кубометров бетона.

Мостовое полотно под автодорогу – это нить металлоконструкций протяженностью почти 17 км (дорога на участке сопряжения с керченским берегом идет по насыпи). Их общий вес – более 100 тысяч тонн. На морском участке от тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки, эти работы завершены в ноябре. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: укрупнение сегментов идет на суше, затем нить продвигается в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов.

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«Мы максимально эффективно использовали летне-осенний период, в том числе провели установку арок Крымского моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку: с обеих сторон от автодорожной арки пока не перекрыты пролетами менее чем по 60 метров», – сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН. – Стройка полностью готова к работе в зимний сезон, продолжаем работу над опорами и пролетами железнодорожной части, занимаемся обустройством автодорожного полотна».

Автодорожная часть Крымского моста – это 4 полосы движения. По направлению из Тамани в Керчь нижний слой асфальтобетона уложен на 8 км полотна, верхний – почти на 7 км. По направлению из Керчи в Тамань дорожники выполнили укладку нижнего слоя асфальтобетона на 5 км дороги, верхнего – на 1,6 км. Одновременно строители ведут обустройство водоотводов, локальных очистных сооружений, работают над инженерными сетями.

Справка КерчьИНФО

Опоры моста через Керченский пролив – конструкции, включающие фундаменты, стойки и оголовок.

Фундаменты опор – это «кусты» свай. На автодорожной части применялось два типа свай. Буронабивные сформировали фундаменты опор на таманском берегу (первые 20 опор моста), и опоры-устои на керченской стороне. В основание остальных опор погружены трубчатые стальные сваи.

На всем протяжении тузлинской косы, протоки и острова Тузла фундаменты опор состоят из 8 трубосвай. На этих участках высота моста не превышает 5 метров от поверхности суши и воды. Чем ближе к фарватеру, когда опоры набирают высоту, тем более мощными становятся фундаменты: это уже «кусты» из 12 и из 16 трубосвай. Сваи погружены как вертикально, так и под наклоном. Такие наклонные сваи более эффективно воспринимают воздействие ледовых нагрузок и сейсмики. Для защиты от агрессивной морской среды трубосваи защищены антикоррозийным покрытием. Дополнительную надежность придают железобетонные сердечники, выполненные в верхней секции внутри свай.

Свайный «куст» объединяется ростверком, конструкцией из тяжелого гидротехнического бетона и стального армирования. В проекте Крымского моста ростверки высокие, то есть расположены выше уровня воды. Их сооружение требовало создания волнозащиты, которая демонтировалась после завершения работ на участке. Следующая часть опоры – ее тело, стойки из монолитного железобетона. И, наконец, оголовок опоры – железобетонный ригель.

На фарватерном участке опоры автодорожного и железнодорожного мостов объединены ростверком. В фундаменте каждой из двух таких опор по 95 стальных трубосвай диаметром 1420 мм с толщиной стенки 40 мм. Тело автодорожной части фарватерных опор состоит из двух стоек из монолитного железобетона и металлического ригеля длиной 33 метра, весом более 400 тонн.

Автодорожное движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.



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