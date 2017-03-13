График отключения света в Керчи на апрель 2017 года

В апреле 2017 года керчан ожидают периодические отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в апреле в Керчи в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи. Это спровоцирует временные перебои с электроэнергией у определённого ряда абонентов.

На протяжении всего апреля сотрудники «Крымэнерго» будут осуществлять плановые отключения электроэнергии согласно нижеприведенному графику:

03-04.04.17 — ул. Макарова, 1-26, 28-64 (чет); ул. Коммунаров, 1-28, 30-36 (чет); ул. Братьев Мальченко, 1-32, 34, 36; ул. Пещерная, 1; ул. Бурмина, 3-11, 13-27 (нечет); ул. Аджимушкайская, 3, 5-27, 29, 31, 33; пер. Оборонный, 2-9; пер. Аджимушкайский, 2-9; ул. Дачная, 10-26 (чет), 15а-31 (нечет); ул. Краснопартизанская, 1, 3-25, 27-51 (нечет).

04.04.17 — ул. Шевякова, 162а, насосная станция ГУП РК «Вода Крыма».

05.04.17 — ул. Сахарова, 1-19, 21, 23, 25; ул. Эски-Крым, 6-22, 24, 26; ул. Кипчака, 4-8, 10, 12; ул. Амет-Хан Султана, 2-22 (чет), 5-27 (нечет); ул. Сараймин, 2-10, 12-22 (чет).

05-07.04.17 — СТО АО «Керчь Авто» в районе ул. Чкалова.

06.04.17 — ул. Лучевая, 5-18, 20, 21-45 (нечет), 24, 44, 50; ул. Карташова, 8-38/22 (чет), 13, 23-39 (нечет), 40-64 (чет); ул. Франко, 1/15-35 (нечет), 2-6 (чет), 12-40 (чет); ул. Кутузова, 1-10; пер. Весенний, 1-7 (нечет), 4-14 (чет); ул. Широкая, 3-11/11 (нечет), 4-18 (чет); ул. Урицкого, 3-46, 45а; пер. Магистральный, 3-11/17 (нечет), 4-10 (чет); ул. Гагарина, 63/2.

07.04.17 — ул. Славы, 10/42, 18/14; ул. Студенческая, 16, 18/29; ул. Войкова, 25/38, 27, 29.

12.04.17 — ул. Колхозная, 66/2, насосная станция ГУП РК «Вода Крыма».

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13.04.17 — ул. Блюхера, 19, 23, 23а.

14.04.17 — ул. Петра Алексеева (насосная ГУП РК «Вода Крыма») .

18.04.17 — ул. Горбульского, 25, 27, 31-37 (нечет); ул. Пирогова, 27, 29; ул. Курсантов, 1, 12-18 (чет), 17; ул. Борзенко, 18/17; пер. Сенной, 3-6, 8-12 (чет); ул.Самойленко,11.

20.04.17 — ул. Орджоникидзе,7,7а,7б.

20-21.04.17 — ул. Сурикова, 5, 7, 10-20 (чет); ул. 1-й Пятилетки, 32-44 (чет); ул. Железняка, 1-6, 8-50 (чет); ул. Капитана Алиева, 1а.

21.04.17 — ул. Нестерова, 29.

22.04.17 — ул. Буденного, 5, 6.

24-26.04.17 — ул. Кавказская, 15; ул. Орджоникидзе, 12; ул. Цибизова (рынок).

27-28.04.17 — ул. Театральная, 3-21 (нечет), 24, 26/14, 34; ул. 23 Мая, 134-158 (чет), 103, 117-123 (нечет); пер. 23 Мая, 3, 14, 16; пер. Митридатский, 2.

ГУП РК «Крымэнерго» убедительно рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Также пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что во время проведения работ возможны отклонения от графика. Напомним, что запланированный апрельский ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение в дальнейшем.



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