График отключения света в Керчи на июнь 2017 года

В июне 2017 года керчан ожидают периодические отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

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В связи с плановым ремонтом электрооборудования в июне в Керчи в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи. Это спровоцирует временные перебои с электроэнергией у ряда абонентов.

График отключения света в Керчи

На протяжении всего июня 2017 года сотрудники «Крымэнерго» будут осуществлять плановые отключения электроэнергии согласно нижеприведенному графику:

01.06.17 ул. Кирова, 113, 119, 121, 127; ул. Сморжевского, 1, 3а

06-09.06.17 Вокзальное шоссе, 69-103 (нечет); канализационно-насосная станция ГУП РК «Вода Крыма»

07.06.17 ул. Заречная, 16, 24-32 (чет), 45-49 (нечет); Вокзальное шоссе, 43-49 (нечет); ул. Жени Дудник, 4; насосная ГУП РК «Вода Крыма»

08.06.17 ул. Рыбаков, 3; ул. Марата, 1-5; теплопункт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

09.06.17 ул. Генерала Петрова, 8а, 10-14 (чет); котельная ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

14.06.17 ул. Ворошилова, 29; насосная ГУП РК «Вода Крыма»; теплопункт ООО Крымтеплоэлектроцентраль-сети»

14-16.06.17 ул. Афанасьева, 26/7-52 (чет), 29/5-57 (нечет); пер. Менделеева, 1-5, 6/27; ул. Менделеева, 14, 16, 18-26, 43/3, 49, 51; ул. Восточная, 49-53 (нечет); ул. Мичурина, 1-7 (нечет)

15.06.17 ул. Блюхера, 15, 17, 21; теплопункт ООО «Крымтеплоэлектроцентраль-сети»

16.06.17 ул. Пирогова, 8-12 (чет), 21б; ул. Курсантов, 5/35

19-23.06.17 ул. Осипенко, 1-29, 31, 33; пер. Рыбацкий, 18; ул. Шахматная, 9-31 (нечет), 18-34 (чет), 37-57 (нечет); ул. Олега Кошевого, 2-16 (чет); ул. Ушакова, 9, 11-26; ул. Ульяны Громовой, 6-18, 20, 23-29 (нечет), 30/47; ул. Зябрева, 1-43, 45-51(нечет); ул. Новая, 30/35; ул. Дачная, 1а-44, 46-58/15 (чет); ул. Колхозная, 1а, 1/6; ул. Чехова, 2/8, 3-20

20.06.17 ул. Горького, 3, 3е; ул. Щорса, 3, 5, 7; ул. Вишневая, 1; ул. Островского, 2а; ул. Гагарина, 1

22.06.17 ул. Горького, 7-19 (нечет); пер. Новокарантиный, 13, 15, 24; пер. Гагарина, 3, 5; ул. Гагарина, 34-40 (чет), 40а

23.06.17 ул. Ульяновых, 1а, 1б, 1д, котельная ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ПК ГК «Телецентр-4»

27.06.17 ул. Архитектурная, 4

28.06.17 ул. Буденного, 33; ул. Марата, 1

28-30.06.17 ул. 1-я Сотня, 101, 103-109, 111-117 (нечет), 127-163, 156-169 (нечет); ул. Лозовая, 115-119а, 120-142 (чет), 125-145 (нечет), 192, 194; ул. Голубиная, 2-22 (чет), 7-19 (нечет), 180, 182, 197, 200; ул. Кооперативная, 1-13 (нечет), 4, 6, 18-22 (чет), 19а, 25, 37, 38-50а (чет), 39, 45а, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89; ул. 2-я Сотня, 127-163, 165-169 (нечет)

ГУП РК «Крымэнерго» убедительно рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Также пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что во время проведения работ возможны отклонения от графика. Напомним, что запланированный июньский ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение в дальнейшем.

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