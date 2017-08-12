График отключения света в Керчи на сентябрь

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

График отключения света в Керчи

05-08 сентября

ул. Чайкиной, 3-27; ул. Коммунаров, 64-82 (чет), 89-131 (нечет); ул. Парахина, 55-73 (нечет), 120; пер. 4-й Парахина, 2-12; ул. Высотная, 1; ул. Пожарского, 1-13 (нечет), 6-78 (чет); ул. Рязанова, 17-38; пер. Спартака, 9-17 (нечет), 30, 32

06 сентября

Вокзальное шоссе, 61а,61б; ул. Комарова, 140

07 сенятбря

ул. Марата, 13-18, 20

08 сентября

ул. Марата, 5, 7

11-14 сентября

ул. Шевякова, 162а

12 сентября

ул. Ворошилова, 45, 47; Индустриальное шоссе, 1а, 3, 5

13 сентября

ул. Марата, 6-12

14 сентября

ул. Кирова, 43-55 (нечет); пер. 1-й Портовый, 3-8; ул. Фурманова, 4, 4а, 6а; ул. Горького, 2, 3

15 сентября

шоссе Героев Сталинграда, 12а, 25

18-20 сентября

ул. Марата, 18, 19, 20; ул. Рыбаков, 1, 2; ул. Плеханова, 5

19 сентября

ул. Буденного, 20, 26-32 (чет), 29

21 сентября

ул. Свердлова, 19, 21

21-22 сентября

пер. Павлова, 3-6; пер. Егорова, 4-8 (чет); ул. Крайняя, 6, 8; пер. Левищева, 25; ул. Провалова, 1-5 (нечет), 7-36; ул. Свободы, 3-7 (нечет); ул. Ватутина,1-16, 2а, 18

25-29 сентября

пер. Майкопский, 1, 3-10, 12-18 (чет); ул. Тенистая, 7-29 (нечет),12-38 (чет); ул. Севастопольская, 7, 12-48 (чет), 23-65 (нечет); ул. Героев, 26-76 (чет), 45-113 (нечет), 100; ул. Шумского, 3, 4, 9, 14, 15-21(нечет), 31; пер. Балаклавский, 1-32, 34, 36; ул. Толстого, 88-128 (чет), 141-169 (нечет); пер. Линейный, 2-8, 10-18 (чет); пер. Цветочный, 1-6, 11-25 (нечет), 18-32 (чет); пер. Славянский, 7; ул. Гастелло, 3, 4, 6, 9, 15, 16; пер. Аршинцева, 8; пер. Энергетиков, 1, 6, 7, 8

26 сентября

Индустриальное шоссе, 21-27 (нечет)

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

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