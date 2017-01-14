Керчан ожидают периодические отключения электроэнергии в феврале 2017 года. Перебои связанны с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

На протяжении февраля 2017 года сотрудники «Крымэнерго» будут осуществлять плановый ремонт на линиях электропередач города Керчи. Это спровоцирует временные перебои с электроэнергией у жильцов. Однако ремонт позволит впоследствии осуществлять более стабильное и надежное энергоснабжение на всем Керченском полуострове.

Отсутствовать электроэнергия будет в промежутке между 8 и 17 февраля.

01.02.17 — ул. Годыны, 3-33; ул. Герцена, 3-19 (нечет), 4-12 (чет); ул. Бабушкина, 5-19 (нечет), 6а-24 (чет); ул. Трофимова, 1-26; ул. Комарова, 93-119 (нечет); ул. Белинского, 1-29 (нечет), 2-22 (чет)

02.02.17 — ул. Айвазовского, 1-31 (нечет), 16-26 (чет), 40, 42; ул. Свердлова, 5, 7; ул. Петра Алексеева, 23, 25

03.02.17 — ул. 1-я Митридатская, 27-77 (нечет), 34-92 (чет); ул. Южная, 19; пер. 6-й Босфорский, 5, 7, 8; ул. Свердлова, 26, 54; ул. 2-я Митридатская, 52-98 (чет); пер. 2-й Босфорский, 3-17 (нечет), 8-20 (чет); пер. Клабукова, 11; пер. 4-й Босфорский, 9

07.02.17 — ул. Кирова, 74-106 (чет); ул. Прибойная, 2; Сморжевский рынок

08.02.17 — ул. Орджоникидзе, 7а, 31, 31а, 31б, 33, 35, 59; ул. Мира, 7-13 (нечет); ул. Толстого, 34, 36, 38

09.02.17 — ул. Комарова, 1-55 (нечет), 61-67 (нечет), 10-80 (чет); ул. Чкалова, 2-20 (чет); ул. Маяковского, 1а; пер. Вольный, 1-17 (нечет), 2-14 (чет); ул. Зеленая, 3-9 (нечет), 4-12 (чет); пер. Родины, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Дзержинского, 4, 6, 8, 3а-11 (нечет); пер. Короткий, 1-5 (нечет), 4-8 (чет); ул. Декабристов, 3-15 (нечет), 4-18 (чет); пер. 3-й Вокзальный, 4, 6; пер. 2-й Вокзальный, 2а-20 (чет), 3; ул. Чернышевского, 1, 4-10 (чет); ул. Жени Дудник, 12-34 (чет), 29-73 (нечет)

10.02.17 — пер. Седова, 3-11 (нечет); ул. Киевская, 1-13 (нечет), 4, 6; ул. Седова, 4-8 (чет), 9-13 (нечет); ул. Горького, 17, 21а, 23а; ул. Серова, 1-15 (нечет), 2-22 (чет); ул. Краснофлотская, 2-14 (чет), 3, 3а; ул. Гагарина, 2б, 42-74 (чет); пер. 1-й Новокарантинный, 18-22 (чет)

14.02.17 — ул. Пирогова, 25; ул. Горбульского, 26

16.02.17 — ш. Героев Сталинграда, 23

17.02.17 — ул. Орджоникидзе, 88

20.02.17 — ул. Ворошилова, 1/1

20-22.02.17 — пер. Подгорный, 6-14 (чет), 7-19 (нечет); ул. Горная, 4-12 (чет), 1-21 (нечет); ул. Подмаячная, 1а, 3; ул. 8 Марта, 1-55 (нечет), 2-56 (чет); ул. Подполковника Рудя, 1-23 (нечет), 4-44 (чет); ул. Подгорная, 1, 2-16 (чет)

21.02.17 — ул. Орджоникидзе, 3-13 (нечет); ул. Льва Толстого, 6-18 (чет), 15-33 (нечет), 33а, 35, 37, 41, 55; ул. Фабричная, 9-31 (нечет), 55, 28-110 (чет); ул. Дейкало, 3-25 (нечет), 22-34 (чет)

22.02.17 — ул. Буденного, 15

27-28.02.17 — ул. Ульяновых, 2а-34 (чет), 11-25 (нечет), 31/52а; ул. Зябрева, 50-64 (чет), 57-79 (нечет); пер. Мельничный, 2-10а (чет), 3-9 (нечет); ул. Скала, 132, 134, 135, 135а, 135б, 135г; ул. Шахматная, 36, 63-77 (нечет); ул. Ушакова, 2, 2а

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает также, что на время работ в квартире следует отключить от сети все электроприборы.

Для уточнения деталей обращаться по телефону: +7 (36561) 4-18-83.

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