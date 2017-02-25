График отключения света в Керчи в марте

Керчан ожидают периодические отключения электроэнергии в марте 2017 года. Перебои связанны с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Плановые отключения света в Керчи в марте

На протяжении марта 2017 года сотрудники «Крымэнерго» будут осуществлять плановый ремонт на линиях электропередач города Керчи. Это спровоцирует временные перебои с электроэнергией у жильцов. Однако ремонт позволит впоследствии осуществлять более стабильное и надежное энергоснабжение на всем Керченском полуострове.

Отсутствовать электроэнергия будет в промежутке между 8:00 и 17:00 в марте 2017 года.

01.03.17 — ул. 1-я Эспланадная, 1-27, 29-37 (нечет), 34; ул. Пугачева, 1/84-7а (нечет), 2-8 (чет), 14, 14а; ул. Курсантов, 2; пер. 1-й Пугачевский, 1-11, 13-21 (нечет); пер. 2-й Пугачевский, 1-23 (нечет), 14-18 (чет); пер. 3-й Пугачевский, 1-9 (нечет), 2; ул. Госпитальная, 1-8, 10; пер. 4-й Пугачевский, 1-8, 10-14 (чет); пер. 1-й Эспланадный, 2а-16 (чет), 3, 3а, 5; пер. 2-й Эспланадный, 7, 9; ул. Челова, 1а-31а (нечет), 32-40 (чет), 54а; пер.3-й Эспланадный, 13-17 (нечет), 24-28 (чет)

02.03.17 — ул. Аршинцевская коса, р-н городского пляжа

03.03.17 — ул. Мичурина, 12а, 14, 16, 20-40 (чет), 25-63 (нечет); пер. Мичурина, 1, 2/29, 3-7, 9-13; ул. Куйбышева, 1/21-30; пер. Крымский, 1, 3, 4, 9-15 (нечет), 10, 12; Феодосийское шоссе, 33, 47-59 (нечет); ул. Модина, 1-34, 2а, 36; ул. Науменко, 1-9 (нечет), 13

06-07.03.17 — ул. Ульяновых, 2-34 (чет), 11-25 (нечет), 31/52; ул. Зябрева, 50-64 (чет), 57-79 (нечет); пер. Мельничный, 2-10а; ул. Скала, 132, 134, 135, 135а, 135б, 135г; ул. Шахматная, 36, 63-77 (нечет); ул. Ушакова, 7, 10

09-10.03.17 — шоссе Героев Сталинграда, 25

10.03.17 — ул. Горбульского, 3, 5-8, 10, 12, 20, 23-24; ул. Госпитальная, 28, 30, 32-40; ул. Пирогова, 7; ул. Борзенко, 2, 3

10.03.17 — ул. Горбульского, 3, 5-8, 10, 12, 20, 23-24; ул. Госпитальная, 28, 30, 32-40; ул. Пирогова, 7; ул. Борзенко, 2, 3

13.03.17 — ул. Буденного, 15, 21

13-16.03.17 — ул. Дальняя, 3-23 (нечет), 12, 31, 31а, 31б, 33; ул. Володарского, 28-42 (чет), 29, 35-51 (нечет); ул. Украинская, 14-32, 34, 36; ул. Лучевая, 51, 53-72, 74; ул. Генерала Львова, 3-23, 25-29 (нечет); ул. Переяславская, 23-41 (нечет), 34-54 (чет); ул. Правды, 11, 14-48 (чет), 50/79, 58/13, 60/26, 66/14, 68/13; ул. Марсовая, 2а-46 (чет), 7, 9; пер. Марсовый, 1, 3-11, 13; ул. Ноябрьская, 1-15, 17-33 (нечет)

14.03.17 — ул. Фурманова, 73; ул. Островского, 99, 112, 114, 115; ул. Дальняя, 1б, 1а

16.03.17 — ул. Полевая, 2-19; ул. Мирошника, 1а, 2а, 3б, 3, 4, 5; ул. Гайдара, 1, 17

17.03.17 — ул. Мира, 2-10 (чет), 3; ул. Черноморская, 10; ул. Орджоникидзе, 28/10, 30, 37

20-21.03.17 — ул. Корабельная, 41-51 (нечет); ул. Ульяновых, 30, 38, 40, 42

22.03.17 — ул. Кирова, 93, 95, 99

22-23.03.17 — ул. Курортная, 1, 3; ул. Ульяновых, 41, 47, 49, 51; пер. Юннатов, 3, 5/10

23.03.17 — ул. Орджоникидзе, 17, 17а; ул. Дейкало, 14-20 (чет); ул. Льва Толстого, 39, 45-63 (нечет); ул. Молодежная, 1, 4-8, 10-16 (чет); ул. Клинковского, 20, 21-27 (нечет)

26.03.17 — ул. Ленина, 15, 17, 25-29 (нечет), 30; пер. Кооперативный, 3, 4-8 (чет); ул. Дубинина, 9, 11, 15, 16, 18; ул. Советская, 21/12-27 (нечет), 32, 32а; ул. Циолковского, 6; ул. Карла Маркса, 24

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает также, что на время работ в квартире следует отключить от сети все электроприборы.

Для уточнения деталей обращаться по телефону: +7 (36561) 4-18-83.

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