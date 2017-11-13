График плановых отключений электроэнергии в Керчи на декабрь 2017 года

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в декабре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Руководство ГУП РК «Крымэнерго» прости с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

График отключения света на декабрь. Керчь

1 декабря – «Горгаз», дачный кооператив «Виноградарь»

5 декабря – ул. Суворова, 24, 25; ул. 2-й Пятилетки, 29

6 декабря – ул. Кирова, 77-87 (нечет); ул. Пошивальникова, 50, 52

7 декабря – ул. Осипенко, 1-29, 2а, 31, 33; пер. Рыбацкий, 18; ул. Шахматная, 9-31, 18-34 (чет), 37-57 (нечет); ул. Кошевого, 2-16; ул. Ушакова, 9, 11-26; ул. У. Громовой, 6-19, 20, 23-29 (нечет), 30/47, 32; ул. Зябрева, 1-43, 45-51 (нечет); ул. Новая, 30/35; ул. Дачная, 1а-44, 46-58/15 (чет); ул. Ульяновых, ул. Колхозная, 1/6, 1а; ул. Чехова, 2/8-20

8 декабря – ул. Восточная, 20/17-48, 21/15, 50, 51, 55-65 (нечет); ул. Октябрьской Революции, 1-46, 48, 50, 52; ул. Мичурина, 8а-10; ул. Менделеева, 14, 15, 17; ул. Котова, 1, 2-50 (чет); ул. Науменко, 23-29

11-15 декабря – 450-й квартал, 23, 24, 52, 74, 80; ул. Аэрофлота, 62

12 декабря – ул. Шлагбаумская, больничный комплекс

13 декабря – Вокзальное шоссе, 24-40, 42, 36; ул. Кокорина, 2-47, 49-59 (нечет); пер. Фруктовый, 1, 3-16, 18-28 (чет); ул. Глухова, 2-21; пер. МТС, 1, 3-9, 11, 13; пер. 8 Марта, 1-23, 25-41 (нечет); пер. 1-й Вокзальный, 3-26, 29, 31; ул. Шлагбаумская, 12-22

14 декабря – ул.Советская, 11/13; ул. Козлова, 3, 5-12, 12а

19 декабря – ул. 1-й Пятилетки, 31-35 (нечет), 56/6; ул. Войкова, 31, 32-38 (чет); ул. Студенческая, 13

21 декабря – ул. Нестерова, 11/47, 13-17; ул. Л. Толстого, 54/20, 56, 60, 62/19; ул. Орджоникидзе, 43/12, 45, 45а, 47/11; ул. Победы, 12/43-20/54

26 декабря – ул. Кирова, 109, 111

27 декабря – ул. Марата, 14, 15

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика. Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

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