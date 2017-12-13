График плановых отключений света в Керчи в январе 2018 года

«Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в январе 2018 г. в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. На предприятии просят с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

10 января 2018

ул. Крупской, 21-45 (нечет), 58-90 (чет); пер. Почтовый, 1, 2, 4, 5, 7; ул. Ленина, 8-18 (чет); ул. 23 Мая, 47, 49-104, 106-132 (чет); ул. Курсантов, 3, 5; пер. 1-й Проход, 3; ул. Театральная, 2; ул. Госпитальная, 10, 12-19, 21, 23; ул. Шлагбаумская, 24а-28, 30-33

19 января 2018

ул. Карла Маркса, 18, 26, 28, 31, 34; ул. Дубинина, 20, 31; ул. Козлова, 14; ул. Циолковского, 3-19, 21; пер. Кривой, 3-7, 9; ул. Советская, 15/3

11 января 2018

ул. Перекопская, 16-31, 33-53 (нечет); ул. Котовского, 32, 34, 40, 40а; ул. Тополевая, 12, 16а, 13-17а (нечет), 25а, 29; ул. Симферопольская, 2-40 (чет), 11-49 (нечет); ул. Попова, 1-40, 42, 44; ул. Глинки, 10, 15, 17; ул. Братьев Хрони, 4-55, 57, 59; ул. Андреюшкина, 43-61, 63-71 (нечет)

12 января 2018

ул. Генерала Петрова, 37

15-19 января 2018

ул. Объездная, 22-88 (чет), 49-115 (нечет); ул. Холмогорская, 1-39 (нечет), 47; ул. Главная, 56-98 (чет), 59-71 (нечет); ул. Панкратова, 26-42 (чет)

16 января 2018

ул. Толбухина, 2-8 (чет), 3, 9-25 (нечет), 16-20 (чет); ул. Широкая, 19, 21-36, 38-62а (чет); ул. Володарского, 3, 5-21, 23, 25, 27; ул. Франко, 8, 10, 16; ул. Переяславская, 2-20, 22-26 (чет); пер. Приветный, 2-6, 8; ул. Лучевая, 46, 48; ул. Гагарина, 59-89 (нечет), 91-121, 123; ул. Мачтовая, 3-23, 25-33 (нечет); ул. Киевская, 47, 49, 52-66 (чет); ул. Прокопьевой, 28а-39, 41, 43; ул. Воловодова, 1, 3-20, 22, 24; ул. Северная, 1-23, 25; ул. Карташова, 3-9 (нечет), 6; ул. Правды, 1-10, 12; ул. Дальняя, 37; ул. Каменная, 2-6, 8, 10

17 января 2018

ул. Буденного, 19, 21, 22-30 (чет); ул. Блюхера, 3

18 января 2018

ул. Генерала Петрова, 4, 6, 8

22-26 января 2018

ул. Рубежная, 3, 5, 30-54 (чет)

23 января 2018

ул. Киевская, 6-50 (чет), 11-27а (нечет); ул. Пошивальникова, 1-34, 36-46 (чет); ул. Переездная, 1-24, 23а; ул. Прокопьевой, 2-27; ул. Гагарина, 76-90 (чет), 98; пер. Международный, 4, 6; пер. Киевский, 3-21; пер. Прорезной, 2-8, 10, 12; ул. Краснофлотская, 13-21 (нечет)

24 января 2018

ул. Фрунзе, 25-41 (нечет), 32-50 (чет), 47-57 (нечет), 60-64 (чет); ул. Королева, 32-37, 39-55 (нечет); пер. Глиняный, 2-8, 10; пер. Фрунзе, 1-33, 35-39 (нечет); пер. Алебастровый, 1-11; пер. Гипсовый, 2-38 (чет); пер. Каховский, 1, 2

25 января 2018

шоссе Индустриальное, 9-13 (нечет)

26 января 2018

ул. Мирошника, 3, 3б; ул. Буденного, 19

29-31 января 2018

ул. Патиниоти, 41-47 (нечет)

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