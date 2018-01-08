График приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи в январе 2018 года

Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).

Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.

График приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи

Должность, (по каким вопросам ведет прием) Ф.И.О. Дата, день недели Время Начальник Управления Ткаченко Николай Николаевич 22.01.2018 г. понедельник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления Копылов Юрий Михайлович 29.01.2018 г. понедельник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления Назаров Валерий Владимирович 23.01.2018 г. вторник 16.00 – 18.00 Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела (по вопросам работы следствия) Маркевич Ирина Васильевна 19.01.2018 г. пятница 16.00 – 18.00 Врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Щербаков Иван Валерьевич 11.01.2018 г. четверг 16.00 – 20.00 Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Усачев Дмитрий Александрович 12.01.2018 г. пятница 27.01.2018 г. суббота 17.00 – 20.00 12.00 – 14.00 Начальник отделения дознания (по вопросам проведения дознания) Трифонов Антон Валентинович 30.01.2018 г. вторник 16.00 – 18.00 Помощник начальника управления – начальник отдела по работе с личным составом (по кадровым вопросам) Зарубина Лилиана Валерьевна 17.01.2018 г. среда 16.00 – 18.00

График приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи

Должность Ф.И.О. Дата, день недели Время Адрес приема граждан Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи Нистрян Игорь Анатольевич 15.01.2018 понедельник 16.00-18.00 г. Керчь, ул. В.Шоссе, 42 Врио начальника отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи Гуськов Алексей Иванович 15.01.2018 понедельник 16.00-18.00 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А» Врио начальника отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи Холап Василий Павлович 22.01.2018 29.01.2018 понедельник 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Р. Люксембург, 2 Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем) Бакан Андрей Николаевич последний понедельник месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Цементная слободка (административный корпус) Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Паутов Олег Валерьевич каждый понедельник каждую среду, субботу месяца 14.00-16.00 9.00 -11.00 г. Керчь, ул. Д. Глухова, 5 Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Брагэ Сергей Михайлович первый, второй, третий вторник месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб. № 10 Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи Левченко Ирина

Николаевна первый, второй, третий четверг месяца 15.00-17.00 г. Керчь, ул. Комарова, 7 каб. № 4

Вниманию граждан!

Если вы столкнулись с фактами коррупции или другими противоправными действиями со стороны сотрудников органов внутренних дел, в частности, если у вас вымогают денежные средства за рассмотрение уголовных дел, выдачу каких-либо разрешительных документов, незамедлительно сообщите об этом руководству управления МВД России по г. Керчи.

На приеме руководителей управления МВД России по г. Керчи граждане также имеют возможность обжаловать нормативно-правовые акты, решения, действия (бездействия) сотрудников УМВД России по г. Керчи.

О каждом случае противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи: (36561) 61193 или по телефону доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554. Кроме того, можно воспользоваться рубрикой сайта МВД по Республике Крым «Прием обращений» (https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main).

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

