График приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи в январе 2018 года

Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).
Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.
(по каким вопросам ведет прием)
день недели
понедельник
Юрий Михайлович
Валерий Владимирович
вторник
(по вопросам работы следствия)
Ирина Васильевна
пятница
четверг
Дмитрий
Александрович
27.01.2018 г.
суббота
12.00 – 14.00
(по вопросам проведения дознания)
Антон Валентинович
управления – начальник отдела
по работе с личным составом
(по кадровым вопросам)
среда
УМВД России по
г. Керчи
Игорь
Анатольевич
ул. В.Шоссе, 42
отдела полиции № 2
Алексей
Иванович
ул. Орджоникидзе,
1 «А»
Василий Павлович
29.01.2018
ул.
Р. Люксембург, 2
Андрей Николаевич
ул. Цементная слободка (административный корпус)
Олег
Валерьевич
каждую
среду, субботу месяца
9.00 -11.00
ул. Д. Глухова, 5
вторник месяца
ул. Комарова, 7
каб. № 10
Ирина
Николаевна
четверг месяца
каб. № 4
Вниманию граждан!
Если вы столкнулись с фактами коррупции или другими противоправными действиями со стороны сотрудников органов внутренних дел, в частности, если у вас вымогают денежные средства за рассмотрение уголовных дел, выдачу каких-либо разрешительных документов, незамедлительно сообщите об этом руководству управления МВД России по г. Керчи.
На приеме руководителей управления МВД России по г. Керчи граждане также имеют возможность обжаловать нормативно-правовые акты, решения, действия (бездействия) сотрудников УМВД России по г. Керчи.
О каждом случае противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи: (36561) 61193 или по телефону доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554. Кроме того, можно воспользоваться рубрикой сайта МВД по Республике Крым «Прием обращений» (https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main).
Пресс-служба УМВД России по г. Керчи
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