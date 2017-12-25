Работа общественного транспорта в Новогодние и Рождественские праздники

Сообщаем, что работа городского пассажирского транспорта в Новогодние и Рождественские праздники с 31.12.2017г. по 08.01.2018г. будет организована следующим образом:
Частный автотранспорт :
– 31.12.2017г. до 23.00час.;
– 01.01.2018г. в соответствии с расписаниями.
Электротранспорт:
– 31.12.2017г. до 22.00час.
– 01.01.2018г. – выходной,
– со 02.01.2018г. по 08.01.2018г. по расписанию воскресного дня.
Муниципальный автотранспорт:
-31.12.2017г. до 00.00час.
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В Новогоднюю ночь МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» будет организован подвоз жителей к Новогодним елкам в следующем режиме:
Маршрут № 5
Отправление с упр. ЖРК- Автовокзал 23.36час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.
Отправление с Автовокзала – упр. ЖРК 23.43час.; 00.00час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.; 03.00час.
Отправление пл. Ленина – упр. ЖРК 03.10час.
Отправление пл. Ленина – Автовокзал 03.10час.
Маршрут № 1
Отправление с Порт-Крым – Автовокзал 23.55час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.;
Отправление с Автовокзал – Порт-Крым 23.50час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.; 03.20час.
Отправление с ост. Казакова- Порт-Крым 02.50час.
Отправление с ост. Казакова- Автовокзал 02.50час.
Управление транспорта
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