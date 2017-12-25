Работа общественного транспорта в Новогодние и Рождественские праздники

Сообщаем, что работа городского пассажирского транспорта в Новогодние и Рождественские праздники с 31.12.2017г. по 08.01.2018г. будет организована следующим образом:

Частный автотранспорт :

– 31.12.2017г. до 23.00час.;

– 01.01.2018г. в соответствии с расписаниями.

Электротранспорт:

– 31.12.2017г. до 22.00час.

– 01.01.2018г. – выходной,

– со 02.01.2018г. по 08.01.2018г. по расписанию воскресного дня.

Муниципальный автотранспорт:

-31.12.2017г. до 00.00час.

– 01.01.2018г. в соответствии с расписаниями.

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Работа маршрутного транспорта в новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» будет организован подвоз жителей к Новогодним елкам в следующем режиме:

Маршрут № 5

Отправление с упр. ЖРК- Автовокзал 23.36час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.

Отправление с Автовокзала – упр. ЖРК 23.43час.; 00.00час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.; 03.00час.

Отправление пл. Ленина – упр. ЖРК 03.10час.

Отправление пл. Ленина – Автовокзал 03.10час.

Маршрут № 1

Отправление с Порт-Крым – Автовокзал 23.55час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.;

Отправление с Автовокзал – Порт-Крым 23.50час.; 00.30час.; 01.00час.; 01.30час.; 02.00час.; 02.30час.; 03.20час.

Отправление с ост. Казакова- Порт-Крым 02.50час.

Отправление с ост. Казакова- Автовокзал 02.50час.

Управление транспорта

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