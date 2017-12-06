Грандиозная реконструкция Эльтигенской операции: быть или не быть?

Общественной военно-патриотической организации «Батарея 29 Бис» отказано в получении гранта на проведение грандиозной реконструкции Элтигенской операции в Керчи. Руководители организации ищут финансирование для фестиваля, с громким названием «Крымский мост – единый народ».

Общественная организация «Батарея 29 Бис» планирует провести масштабное мероприятие – грандиозную реконструкцию боя Эльтигенского десанта:

«Мы хотим сделать масштабное мероприятие, которое превратится в настоящий фестиваль. Планируем площадки с музейными экспонатами, интерактивные площадки, тир. Главным моментом праздника станет реконструкция боя Эльтигенского десанта. Хотим максимально точно показать события операции в Павловской бухте на территории крепости Керчь. Планируем провести реконструкцию с участием катеров, военной техники, вспышек и пиротехники», – поделился с журналистами КерчьИНФО руководитель организации Александр ЕЛКИН.

Ранее была подана заявка на получение гранта. Но по неизвестным причинам выделить средства на такое мероприятие отказались. Сейчас активисты военно-патриотического общества ведут переговоры с главой керченской Администрации Сергеем БОРОЗДИНЫМ:

«Уже были переговоры с главой Администрации – он нам очень помогает. Сейчас мы занимаемся подготовкой бюджета этого мероприятия. Пытаемся обратиться к руководству Керченского моста. Потому что сам фестиваль называется «Крымский мост – единый народ», – рассказывает Александр.

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Также, в планах организации до сих пор остается вопрос о реконструкции Артбатареи 29 Бис, которая расположена вблизи Керчи. Сейчас активисты приступили к отчистке первого артблока:

«Мы сейчас занимаемся абсолютно волонтерской работой – просто убираем мусор с первого артблока. Хотим к 9 мая сделать, как и в пролом году, мероприятие, посвященное истории батареи. Там будут реконструктор, сделаем импровизированный музей (пока временный)»,- сообщил руководитель проекта Александр ЕЛКИН.

Он отметил, что относительно это мероприятия уже есть договоренность с администрацией Ленинского района.

Также, Александр рассказал о планах на предстоящий год. Выяснилось, что уже в апреле пройдет новая экспедиция в районе поселка Героевское «Большой десант -2018». Совместно с комитетом по охране культурного наследия проведут обследование судов в районе высадки десанта. Александр рассказал о том, какие объекты уже выделены:

«Мы нашли мотобот, такой же как на памятнике в Героевском. Хотим его обследовать, определить кто был на его борту».

Также, планируется поднять новые находки на территории крепости Керчь.

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