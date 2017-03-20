Греческий полубог родом из Керчи?

Керченская земля — уникальная и античная, многие историки называют наш город «землёй Богов». Ведь по их мнению Керчь издавна славилась историческими героями и талантливыми людьми, которые прославляли древнейший город двух морей.

Одним из известных представителей Керчи был широко известный во всем мире, голубоглазый и белокурый, полубог Ахиллес. Тот самый, известный древнегреческий герой, сын царя мирмидонян Пелея.

Многие историки считают, что Ахиллес родился именно в Керчи, это предположение нельзя назвать единственной и точной версией, но определенные исторические факты позволяют жить этой теории.

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Учёные предполагают, что Ахилл появился на свет именно в Мирмекии. Городище античного происхождения, в котором по одной из теорий историков появился на свет герой Трои, расположен напротив Керченского моста на мысе Карантинный в городе Керчи. На данный момент историки и учёные спорят, можно ли назвать родиной Ахилла — древнее поселение Мирмекий, ведь там еще пока только начинаются доисследовательские работы и раскопки.

По свидетельству Гомера и других античных авторов, именно на берегах Боспора Киммерийского (Керченский пролив) появился на свет полубог Ахиллес. Такой же версии придерживался и историк древней Греции Плиний, который в своей эпической поэме «Эфиопида», обозначил город происхождения великого героя Троянской войны, как Мирмекий на берегу Меотиды (Азовское море).

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Добавляет баллов версии, что именно Керчь — место рождения Ахилла, героя Троянской войны, обнаруженный в 1834 году в Мирмекии саркофаг. В одном из курганов городища был найден огромный мраморный саркофаг в честь белокурого полубога и эпизодов из его жизни. Отметим, что до сих пор найденному саркофагу нет аналогов во всём в мире.

Таким образом, версии античных авторов, учёных, историков и археологов о том, что родина Ахилла — Мирмекий (территория Керчи), не беспочвенны. Возможно в будущем, в процессе археологических исследований подтверждения этому будут найдены, и известный герой-полубог Ахиллес официально будет признан сыном керченских земель.



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