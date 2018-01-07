Грэм Филлипс показал жизнь «Артека»

Британский журналист Грэм Филлипс летом 2017 года посетил Международный детский центр «Артек». Он буквально прожил всю смену вместе с артековцами. Журналист выпустил документальный фильм о жизни лагеря.

Двухчасовой документальный фильм об «Артеке» уже набирает просмотры и лайки. Появились и комментарии с благодарностями:

«Спасибо огромное!Вы не представляете , что этот фильм значит для артековцев! Вы проделали огромную работу , но оно того стоило.Это потрясающий фильм об Артеке , об ещё одном мире. Благодаря Вам , многие смогут узнать об этом волшебном месте , а много радостно всплакнуть и вспомнить лучшие моменты! Спасибо, Вам ещё раз огромное!Удачи!».

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Грэм прожил полную смену в лагере. В своем фильме он показал события каждого дня – от праздничного открытия смены, до грустного расставания. Журналист провел параллель между современным «Артеком» и советской здравницей. Рассказал об истории этого удивительного места.

По кадрам видно, что журналист и сам был счастлив как ребенок. Определенно эта работа предоставила ему много удовольствия и позитивных эмоций.

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