Грибной сезон в Керчи открыт: что нужно знать, чтобы не отравиться

В Керчи начался грибной сезон. Городская Администрация предостерегает горожан от употребления в пищу неизвестных грибов и с большим вниманием и ответственностью относиться к сбору грибов.

По данным Администрации, в Керчи уже есть случаи отравления грибами. В учреждении разработали подробную памятку для желающих отправиться на «тихую охоту».

Как определить съедобные и распознать ядовитые грибы?

1. Начинающим грибникам перед походом в лес нужно выяснить, как выглядят съедобные грибы. Желательно увидеть их не на картинке, а в реальности. Попросите знакомого опытного в этом деле человека показать вам настоящие боровики и волнушки, или взять вас с собой в лес. Учтите, что в определенной местности вы встретите только некоторые виды грибов. Например, в березняке наверняка найдутся сыроежки и подберезовики, а в сосновом лису – рыжики. Запоминайте грибные места – в следующем сезоне на этих угодьях вас будет ждать новый урожай.

2. Обнаружив семейство грибов, которые кажутся вам знакомыми, присмотритесь к самым крупным экземплярам. Если в таком грибе обнаружатся червячки, это означает, что он съедобен. Ядовитые виды черви не трогают.

3. Неопытным грибникам лучше сосредоточиться на сборе трубчатых грибов – белых, маслят, подберезовиков, подосиновиков. Большинство из них относится к категории съедобных. С пластинчатыми видами сложнее – многие из них имеют очень похожих двойников. Например, кроме вкусных опят существуют ложные опята, а некоторые поганки удивительно напоминают шампиньоны или сыроежки.

4. Условно съедобные грибы лучше оставить в лесу.

5. Опытные «тихие охотники» советуют особо внимательно относиться к белым и зеленоватым грибам – именно эта окраска свойственна поганкам. Исключение – мухомор. Но этот яркий гриб вряд ли попадет в корзину, слишком уж он заметен. Учтите, что кроме красного, встречаются серовато-зеленые экземпляры с такими же белыми точками.

6. Не доверяйте «народным способам» вроде разламывания гриба, обнюхивания его и рассматривания на свет. Потемнение слома никак не связано со степенью ядовитости того или иного экземпляра. И ни в коем случае не пробуйте подозрительные грибы на вкус. Несъедобные грибы не всегда горчат – например, особо опасная бледная поганка отличается приятным сладковатым вкусом. При этом половины шляпки такого гриба достаточно для получения сильнейшего отравления.

Как распознать ядовитый гриб?

Самой ядовитой, смертельно опасной для человека является бледная поганка, от которой еще не найдено противоядия. Его часто путают с шампиньоном, иногда с сыроежками. Достаточно 30 мг яда, чтобы убить взрослого человека. Отличительные признаки бледной поганки – кольцо на ножке, «чашечка» в основании ножки и белый цвет пластинок шляпки. По первым двум признакам бледную поганку можно отличить от сыроежек, а по второму и третьему – от шампиньонов (пластинки у них розоватые или темные).

Одну из опасностей для неопытных грибников представляют не всем известные мухоморы и поганки, внешне похожие на съедобные ядовитые грибы. Самый желанный для грибников белый гриб имеет несколько двойников среди ядовитых. Желчный гриб внешне почти неотличим от белого, и даже опытный грибник может ошибиться. Обратите внимание на нижнюю поверхность шляпки гриба: у ядовитого она розового цвета, а на срезе кусочек шляпки быстро краснеет. Сатанинский гриб не зря имеет такое зловещее имя. Ножка его гораздо более толстая, чем у боровика, верхняя часть ножки розоватая. Срежьте мякоть такого гриба, и если она быстро покраснеет, а потом посинеет – выбросите его немедленно! Сатанинский гриб относится к одним из самых ядовитых.

Парадоксально, но отравиться можно даже хорошими, съедобными грибами. Не следует собирать грибы старые, переросшие. В них накапливаются ядовитые вещества, и даже маслята, белые грибы, подберезовики могут стать причиной серьезного отравления. Достаточно трудно бывает отличить грибы хорошие от ядовитых даже опытным грибникам. Так, в конце лета массово появляются опята и в это же время в лесу можно найти их двойники – ядовитые серно-желтые и коричнево-красные опята. Вас должны насторожить пластинки красноватого или молочно-белого цвета, утолщенное основание гриба. Это отличительные признаки несъедобных опят. У съедобных осенних грибов медовая шляпка с чешуйками, присутствует пленка белого цвета, назначение которой – связывать ножку гриба с краем шляпки. Коричнево-красные опята отличаются неприятным резким запахом и вкусом, а содержащийся в них яд поражает желудочно-кишечный тракт.

Ядовитыми являются и такие грибы, как строчки и сморчки. Яд, содержащийся в них, не разрушается при кипячении и вызывает острые отравления, особенно у детей.

Есть ряд грибов, которые нельзя употреблять в сыром виде. Это так называемые млечники, или грузди, любимые у нас рыжики, волнушки. В некоторых странах их считают ядовитыми и не употребляют в пищу. Сделать эти грибы съедобными можно путем длительного вымачиваниями или отваривания. Вымачивать грибы следует несколько дней. Отвар обязательно сливают, а грибы жарят. Насчитывается около 50 видов грибов, которые при недостаточной тепловой обработке или употреблении в пищу в сыром виде, вызывают острые отравления. Предельная внимательность и аккуратность при «тихой охоте» позволят вам вовремя распознать ядовитый гриб и уберечься от опасности.

Признаки отравления грибами

резкая головная боль

сильная тошнота, приступы рвоты

колющие боли в области живота, кишечника

обильный жидкий стул

нарушение нормального зрения

сильная жажда и обезвоживание организма

хриплый голос

судороги конечностей

слабость и обильное потоотделение

слабый, еле прощупываемый пульс

в особо тяжелых случаях холодеют пальцы, стопы ног, кожа приобретает синеватый оттенок, температура тела может опуститься до 36-35°C.

При отравлении первые симптомы могут проявиться уже через 1,5-2 часа после употребления грабов. Однако, если симптомы отравления появились значительно позже, например через 6-22 часа, то вероятнее всего это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор). Угроза здоровью в таком случае еще более велика.

Первая помощь при отравлении грибами:

при проявлении симптомов, необходимо незамедлительно вызвать врача или по возможности, доставить пострадавшего в ближайшую больницу;

до приезда врачей необходимо промыть пострадавшему желудок, для этого нужно дать выпить три раза по 2 стакана воды комнатной температуры, а затем вызвать рвоту;

после промывания желудка, можно дать адсорбент;

для недопущения обезвоживания пострадавшему необходимо пить как можно больше жидкости, для этого нужно постоянно давать ему пить минеральную негазированную воду, или охлажденную кипяченую;

постараться обеспечить больному покой. Уложить на кровать в прохладном помещении. Если знобит – укутать;

если есть остатки грибов, то их не следует выбрасывать. Нужно передать их медикам, чтобы они могли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился, и применить соответствующее лечение.

Как не отравиться грибами?

собирать только хорошо известные виды съедобных грибов

не брать перезревшие или червивые грибы

тщательно изучить перечень всех ядовитых грибов, которые могут встретиться в данной местности;

не следует пробовать сырые грибы на вкус

не следует пробовать сырые грибы на вкус все пластинчатые грибы обязательно следует срезать с вместе ножками, благодаря чему можно увидеть, есть на ней характерное кольцо. Наличие такого кольца на ножке указывает на то, что найденный гриб – бледная поганка;

никогда не собирайте грибы, растущие поблизости от автотрассы или рядом с промышленными предприятиями. Любые виды грибов очень хорошо впитывают яды и особенно соли тяжелых металлов.

Следует также понимать, что угрозы здоровью человека несет не только употребление ядовитых грибов, но и неправильный способ приготовления, а также нарушение сроков и правил их хранения. Особо внимательно нужно также относиться и к домашним грибным консервациям. При малейшем подозрении на безопасность и качество, консервированные грибы лучше еще раз поддать термической обработке, например, переварить. Не предлагайте грибы в пищу детям до 12 лет, пожилым и беременным, а также людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.

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