«Грифон Воркаут Клуб» открывает очередную площадку

В Крыму стало на одну воркаут площадку больше. Она была создана общими усилиями различных керченский компаний.

23 апреля в Новоотрадном пройдёт торжественное открытие новой площадки для воркаута. Она создавалась совместными усилиями следующих организаций: «Грифон Воркаут Клуб», «Керчьремонт» ,«Везуматериаллы», БФ «Корсунь» и «Территория низких цен».

Отметим, Крымская региональная спортивная общественная организация «Грифон Воркаут Клуб» подготавливает сразу две новые площадки для занятий воркаутом: в посёлке Новоотрадное и Багерово.

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Напомним, что в августе 2016 года данная организация открыла на территории Комсомольского парка состоялось открытие нашумевшей во всем Крыму workout-площадки, которая на данный момент является самой крупной в регионе.



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