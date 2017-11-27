Грифонов с Большой Митридатской лестницы отреставрируют

Государственное казённое учреждение Республики Крым «Крымнаследие» в поисках подрядной организации на выполнение первоочерёдных противоаварийных работ в части проведения работ по разборке облицовки стен, устройства временных защитных ограждений и демонтаж архитектурных элементов на Большой и Малой Митридатских лестницах.

Как указано в техническом задании, на первом ярусе (от ул. 51-ой армии до ул. 23-го мая 1919 года) Большой Митридасткой лестницы планируется демонтировать всю облицовку щадящим способом, не допуская повреждения основной каменной кладки. Кроме этого, демонтируют балясины – 170 шт., поручни ограждения (при этом установят временное ограждение), демонтируют 23 вазы и обоих грифонов (их реставрация также предусмотрена).

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Два дерева, которые растут непосредственно у самой стены лестницы, и куст, проросший сквозь каменную кладку также устранят. Всё это оградят временным забором.

В проекте первоочерёдных противоаварийных работ по второму яруса (от ул. 23-го мая 1919 года до ул. Рыбакова) – подобные работы по демонтажу облицовки, балясин, ваз и поручней ограждения. Кроме этого рабочие снесут дикий виноград и раскроют проход в помещение (дверь с замком). По третьему ярусу (от ул. Рыбакова до Верхнемитридатской улицы) также демонтируют балясины, поручни и кустарники.

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Схожие работы по демонтажу будут проводиться и на Малой Митридатской (Константиновской) лестнице.

Стоимость работ оценивается в 1 569 100 рублей. В середине декабря проведут электронный аукцион. Работы должны завершить до 31 мая 2018 года.

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