Жизнь мотоциклистов – особенная штука, которую дано понять не всем. Здесь правила другие, законы свои, ценности непривычны, душа особенная и даже реальность слегка параллельна. Когда встречаешь этих людей на бегу, они кажутся обычными, но стоит принять их образ жизни, открывается особенность этого мира – мотомира.

Как и полагается байкерским шоу-программам – приличные и неприличные танцы, пиво рекой, рок и правильная атмосфера. Впервые в Керчи мотообъединение «Грифоны» отметили Новый год по-своему.

Частью байкерского духа с керчанами поделились «Грифоны», во время концерта под названием «Железные крылья ночи». За яркое открытие отдельно говорим спасибо профессиональным и титулованным танцовщицам шоу-балета «Культурная революция». Девушки согласились не только поддержать начинания «Грифонов», но и подарить один из лучших хореографических и соблазнительных номеров.

Без рока мотослет пройти не может, а поэтому для гостей, которых собралось больше двухсот, выступили известные музыкальные группы города. Знакомьтесь, на сцене играли харизматичные «Boozy Band», известные «Shpilly Beavers», легендарные «The Pscoff», популярные «Avers» и восходящие «Два моря». Но одной музыкой сыт не будешь и поэтому сладким десертом для всех стало танцевальное эротическое шоу от «The LADIES».

А какое байк-мероприятие без соревнований? В этот раз никто не мерился физической силой и не кидал на дальность моторы от мотоциклов. Своей профессиональной готовностью мерились лучшие бармены города. Вызов на баттл приняли гриль-бар «Инки» и кафе «Вкус жизни». Аромат сладких ликеров, брызги дорогого алкоголя, специи и фрукты, — все это в руках специалистов превратилось в элегантные коктейли. Каждый напиток был особенным, но члены жюри, которых выбрали по генератору чисел на контрамарках, присудили победу «Вкусу жизни».

Нельзя не отметить и выступление самого популярного керченского ди-джея RoelBeat, который известен всему миру. Максим Подущенко, именно так его знают горожане, на танцевальных площадках крупнейших городов собирает тысячную аудиторию. Сюрпризом для многих стало и перевоплощение ведущего Андрея Антоненко, который обычно ведет свадьбы и корпоративы. Андрей смог профессионально стать своим среди суровых байкеров.

Добавим, что среди гостей мы увидели и представителей клуба «Ночные волки», объединения «Эльтиген», «Road Shark`s», и, конечно же, свободных мотоциклистов. В общем, хочется сказать, что Керчь действительно еще не видела такого движения. Это был особенный вечер в особенной компании.

Фотограф: Вероника Котькова. Информационный спонсор Кerchinfo.com.

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