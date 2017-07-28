Группа «Фактор 2» зажгла в Керчи

В диско-холле «Камелот» прошел концерт группы «Фактор 2». Артисты собрали полный зал.

14 июля Керчь впервые посетили солисты группы «Фактор 2» Илья Подстрелов и Андрей Камаев. Билеты на концерт всеми любимой группы начала 2000-х приобретали заранее.

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Артисты исполнили не только новые песни, но и всем полюбившиеся популярные хиты, такие как: Война, Красавица, Весна и многие другие.

Гости громко подпевали солистам, активно танцевали под любимые композиции и не хотели отпускать артистов со сцены.

Группа «Фактор 2» по-настоящему зажгла в диско-холле «Камелот». Даже после выступления ребят, праздник продолжался. Танцпол не оставался пустовать ни на минуту.

Напомним, что 15 июля в диско-холле «Камелот» выступил группа «the Chemodan cla» с презентацией нового альбома.

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