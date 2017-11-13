Грузовик и легковушка столкнулись на выезде из Керчи

На выезде из Керчи произошло ДТП. Один автомобиль сильно поврежден.

Около 18:30, на трассе Керчь – Симферополь столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла недалеко от знака «Керчь». По словам очевидцев легковушка сильно повреждена. Подробности ДТП выясняются.

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В последние 2 недели в Керчи произошло более 5 аварий, три из которых унесли человеческие жизни.

Уважаемые автовладельцы, уделите внимание своей безопасности на дороге – пристегивайте ремни, перевозите детей в автомобильных креслах.

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