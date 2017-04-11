Грядет внеплановая проверка объектов федеральной целевой программы

В Крыму находится порядка полутора сотен объектов, которые включены в федеральную целевую программу развития. И некоторые из них с инспекцией посетит Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ.

Глава Крыма отметил, что только он знает, какие объекты будут проверены, строителей никто об грядущей инспекции предупреждать не будет. Сергей АКСЕНОВ подчеркнул, что лучший способ проследить за ходом работ – проверить самому, – передает Крыминформ.

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Напомним, в Керчи средства выделялись, прежде всего, на ремонт детских садов, школ, дорог и прочих социальных объектов. Главой Крыма отмечалось, что средства выделены большие и что Крым еще не получал таких денег.



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