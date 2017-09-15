ГТО в Керчи: награждены лучшие студенты

В Керчи наградили спортивных студентов. Юные керчане получили 18 знаков ВФСК «ГТО» и соответствующих удостоверений. Об этом сообщает руководитель «Физического воспитания» – Сергей Биховец.

13 сентября на линейке в ГБПОУ «Керченский технологический техникум» (директор – Краснов В. Ф.) было проведено торжественное награждение студентов, которые полностью выполнили нормативы и требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», пятой и шестой возрастных ступеней и на «Серебряный и бронзовый знак» ВФСК «ГТО».

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Перед награждением руководитель «Физического воспитания» – Сергей Биховец довел приказ Министра спорта РК – Кожичевой Елизаветы. Директор Владимир Краснов, в свою очередь, торжественно вручил удостоверения и знаки ВФСК «ГТО» 18 студентам техникума.

После награждения директор пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и спорте, а также всем студентам и работника техникума активнее включаться в движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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