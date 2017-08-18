ГУП РК «ВОДА КРЫМА» нарушило правило благоустройства Керчи

Предприятие, обеспечивающее водоснабжение полуострова Крым, нарушило правила благоустройства муниципального округа город Керчь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отдел по контролю за благоустройством управления муниципального контроля обнаружил нарушения в соблюдении правил благоустройства города.

Так, сотрудниками ГУП РК «ВОДА КРЫМА» не было восстановлено дорожное покрытие после ремонтных работ. Нарушение обнаружено в районе дома No 14 по улице Черноморская.

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За данное административное правонарушение предусмотрена ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

На юридическое лицо ГУП РК «ВОДА КРЫМА» составлен протокол и передан на рассмотрение в административную комиссию.

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