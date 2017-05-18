«И светла от берез Россия»: концерты в Керчи

При поддержке Минкульта Пермского края, в нашем городе выступят ансамбль солистов из Перми, который называется «Квартет Каравай» (художественный руководитель – заслуженный артист России Олег Згогурин).

Кроме них, на керченских сценах выступит лауреат ансамбль—лауреат множественных конкурсов, в том числе и за рубежом «Воскресенье» (художественный руководитель Ирина Кулёва).

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Во дворце культуры «Корабел» керчане смогут послушать коллективы 26 мая в 16:00. Концерт пройдет в малом зале. А в школе им. Сердюка, в концертном зале, исполнители выступят 27 мая в 11:00.

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