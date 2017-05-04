И такое бывает: в Керчи свалок нет

В Крыму проводится «Генеральная уборка». Это – проект, запущенный по инициативе Общероссийского народного фронта в республике, и суть его в том, создана интерактивная карта свалок Крыма, где любой желающий может отметить места стихийных или так называемых «серых» свалок.

Проект существует менее трех месяцев, но крымчане с активной жизненной позицией, нанесли на эту карту порядка семидесяти участков, на которых мусора быть не должно, а он есть, причем в больших количествах.

Как отмечают сами организаторы проекта «Генеральная уборка», 5 свалок уже переведены в «зеленый» цвет, то есть ликвидированы. 33 свалки находятся в стадии рассмотрения, а 32 – в работе.

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Из этого следует вывод, что проект работает, и мусором в Крыму занимаются. Однако удивляет факт, что если крымчане активно отмечают места свалок, то вот для Керчи, по всей видимости, эта проблема вообще не актуальна.

Судя по карте, «грязный» Крым заканчивается в районе Феодосии. Дальше, по Ленинскому району – все чисто. На самом ли деле это так? Нет! Но чистота города зависит прежде всего от нас с вами, не правда ли? Редакция KerchINFO предлагает совместно с вами активнее участвовать в уборке как города, так и Ленинского района. Если вы знаете, где образовалась стихийная свалка, фотографируйте ее и присылайте фото с описанием к нам на электронную почту admin@kerchinfo.com. А мы обязательно пометим это место на карте. Давайте вместе поможем сделать Керчь чище и лучше.

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Фото: пресс-служба Крымского штаба ОНФ.

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