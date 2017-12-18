Идеальный праздник с «Кофейком»

Кофейня «Кофеек» предлагает керчанам весело отметить свои праздники в уютной атмосфере кафе. Также, вы можете заказать банкет и провести отличный новогодний корпоратив с обслуживанием приветливого персонала, и насладиться вкуснейшими блюдами.

Календарь приближает к нам главный праздник года. Предприниматели и руководители всех организация города уже думают где провести новогодний корпоратив.

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А в «Кофейке» еще с начала декабря создавали праздничную атмосферу. Именно здесь зажглась первая новогодняя елка в Городе. В интерьер кафе с особым шармом вписались и другие праздничные убранства. Весь персонал уже в полной готовности встречать гостей с новогодним настроением.

«Кофеек» предлагает большое разнообразие вкуснейших блюд. Здесь можно попробовать лучший кофе в городе, и насладиться не только вкусными но и полезными рецептами чая.

Адрес: Мирошника, 1б

Телефон: +7 (978) 002-68-58

Группа в вк: https://vk.com/cofeek_shop

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